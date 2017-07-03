Статкевич провел акцию «За мирную Беларусь» в Минске

В День Независимости 3 июля в центре Минска прошла акция оппозиции, направленная против политики белорусских властей.

Мероприятие возглавил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, который провел митинг.

В акции приняли участие порядка 150 представителей оппозиции, которые предлагали белорусским властям вступить в диалог с оппозицией.

Демонстранты прошли к площади Независимости, где находится ряд ведомств и министерств, в том числе дом правительства и здание парламента. В ходе пикета участники высказывались против проведения в сентябре совместных военных учений Беларуси и России «Запад-2017».

Акция не была санкционирована властями, однако никаких препятствий ее проведению со стороны правоохранительных органов не было.