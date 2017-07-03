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Статкевич провел акцию «За мирную Беларусь» в Минске

04.07.2017 11:42 — Новости Политики | БДГ  
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В День Независимости 3 июля в центре Минска прошла акция оппозиции, направленная против политики белорусских властей.

Мероприятие возглавил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, который провел митинг.

В акции приняли участие порядка 150 представителей оппозиции, которые предлагали белорусским властям вступить в диалог с оппозицией.

Демонстранты прошли к площади Независимости, где находится ряд ведомств и министерств, в том числе дом правительства и здание парламента. В ходе пикета участники высказывались против проведения в сентябре совместных военных учений Беларуси  и России «Запад-2017».

Акция не была санкционирована властями, однако никаких препятствий ее проведению со стороны правоохранительных органов не было. 

 
Теги: Минск
 
 
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В День Независимости 3 июля в центре Минска прошла акция оппозиции, направленная против политики белорусских властей. Мероприятие возглавил лидер Белорусского...

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