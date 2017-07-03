Лукашенко назначил Исаченко губернатором Минской области

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Минского областного исполнительного комитета, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Минские губернаторы новейшего времени: от Тишкевича до Шапиро

Губернатор Минской области Семен Шапиро , проработавший на этом посту с 2013 года, 20 мая был назначен президентом на пост председателя Федерации хоккея Беларуси , через четыре дня — 24 мая — стало известно о его отставке с поста губернатора.

Анатолий Исаченко до назначения на пост губернатора Минской области работал в должности помощника президента Беларуси — инспектора по Минской области.

"Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области", — сказал Лукашенко, принимая решение о назначении Исаченко председателем Минского облисполкома.

Президент отметил, что Исаченко всю соответствующую работу знает по вертикали и имеет необходимый опыт.

"Я очень бы хотел, чтобы у вас в Минской области получилось. На меня вы можете рассчитывать, когда вам будет необходима помощь. Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах Совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать", — добавил глава государства.

Президент также заявил о необходимости более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров.

Анатолий Михайлович Исаченко родился в 1966 году в деревне Кузнец Клинцовского района Брянской области, закончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 2005-м — Академию управления при президенте. Трудовую деятельность начал старшим инженером колхоза "Советская Белоруссия" в Горецком районе Могилевской области. Затем занимал различные руководящие должности, а с 2008 по 2014 год был заместителем председателя Могилевского облисполкома, в 2014-2016 годах занимал пост председателя Могилевского областного Совета депутатов, в декабре 2016 года стал помощником президента — инспектором по Минской области. Исаченко награжден медалью "За трудовые заслуги".

Ожидается, что 5 июля кандидатура Анатолия Исаченко будет предложена на сессии Минского областного Совета депутатов для утверждения в должности председателя облисполкома.