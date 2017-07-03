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РФ может потребовать от белорусов пропуска для въезда в погранзоны

04.07.2017 13:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Федеральная служба безопасности России подготовила проект приказа, согласно которому гражданам Беларуси потребуется специальный пропуск для посещения пограничной зоны со стороны РФ.

РФ может потребовать от белорусов пропуска для въезда в погранзоны
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент регламентировал пребывание в погранзоне и погранполосе

Россия, после того, как Беларусь ввела краткосрочный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран мира, создала на границе с республикой три пограничные зоны. Кроме того, РФ закрыла въезд на свою территорию с территории Беларуси автотранспортом гражданам третьих стран, не имеющим российской визы. С 15 мая РФ перевела все белорусские авиарейсы в международные терминалы аэропортов. В настоящее время эксперты Беларуси и РФ работают над созданием единого миграционного пространства.

Как отмечается в проекте приказа ФСБ РФ за подписью главы ведомства Александра Бортникова, документом будут устанавлены новые правила режима пребывания в пограничной зоне РФ.

В частности, нововведения касаются пограничной пятикилометровой зоны на границе РФ с Беларусью. Если приказ будет подписан, его положения вступят в силу с 1 октября 2017 года.

Начиная с 1 октября, граждане Беларуси смогут въезжать в погранзону РФ по специальному пропуску и документу, удостоверяющему личность. В пропуске будет указано разрешенное время пребывания в погранзоне.

Владельцу такого спецпропуска при следовании через погранзону будет не разрешено отклоняться от прописанного маршрута.

В случае, если белорусский автомобиль следует транзитом через российскую границу, водителю будет разрешена вынужденная остановка для того, чтобы посетить объекты придорожного сервиса.    

 
Теги: Минск
 
 
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Если приказ ФСБ России вступит в силу, с 1 октября граждане Беларуси смогут въезжать в погранзону РФ по специальному пропуску и документу, удостоверяющему...

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