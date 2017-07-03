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Фотофакт: как готовят Минск к началу ПА ОБСЕ

04.07.2017 15:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Минск активно готовят к началу сессии парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, передает корреспондент Sputnik.

Более трех сотен парламентариев соберутся в Минске 5-9 июля для участия в парламентской сессии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Приветственное слово на открытии сессии в среду скажет и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фотофакт: как готовят Минск к началу ПА ОБСЕ
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск активно готовят к началу сессии парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ

Накануне визита европейских парламентариев Минск активно украшают: на улицах и около административных сооружений вывешивают флаги ОБСЕ, по городу устанавливают приветственные объекты с синей вышиванкой по краям.

Фотофакт: как готовят Минск к началу ПА ОБСЕ
© Sputnik / Виктор Толочко
Приветственная конструкция на проспекте Победителей в Минске

Сессия ПА начнется уже 5 июля в Минске — в НВЦ "БелЭкспо" на проспекте Победителей. В последующие несколько дней парламентарии обсудят вопросы безопасности, политики, прав человека, науки и ряд других.

Фотофакт: как готовят Минск к началу ПА ОБСЕ
© Sputnik / Виктор Толочко
Сессия ПА начнется уже 5 июля в Минске

Парламентская ассамблея объединяет 323 депутата из 57 стран региона, включая не только европейские страны, но и Монголию, Кыргызстан, США, Казахстан и Турцию.

Фотофакт: как готовят Минск к началу ПА ОБСЕ
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: как готовят Минск к началу ПА ОБСЕ

По данным белорусского МИД, освещать работу ПА ОБСЕ в Минске будут 55 иностранных журналистов.

 
Теги: Минск
 
 
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В городе развешивают флаги ОБСЕ и устанавливают специальные объемные украшения к началу события.

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