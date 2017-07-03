МИНСК, 4 июл — Sputnik. Минск активно готовят к началу сессии парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, передает корреспондент Sputnik.

Более трех сотен парламентариев соберутся в Минске 5-9 июля для участия в парламентской сессии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Приветственное слово на открытии сессии в среду скажет и президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск активно готовят к началу сессии парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ

Накануне визита европейских парламентариев Минск активно украшают: на улицах и около административных сооружений вывешивают флаги ОБСЕ, по городу устанавливают приветственные объекты с синей вышиванкой по краям.



© Sputnik / Виктор Толочко Приветственная конструкция на проспекте Победителей в Минске

Сессия ПА начнется уже 5 июля в Минске — в НВЦ "БелЭкспо" на проспекте Победителей. В последующие несколько дней парламентарии обсудят вопросы безопасности, политики, прав человека, науки и ряд других.



© Sputnik / Виктор Толочко Сессия ПА начнется уже 5 июля в Минске

Парламентская ассамблея объединяет 323 депутата из 57 стран региона, включая не только европейские страны, но и Монголию, Кыргызстан, США, Казахстан и Турцию.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: как готовят Минск к началу ПА ОБСЕ

По данным белорусского МИД, освещать работу ПА ОБСЕ в Минске будут 55 иностранных журналистов.