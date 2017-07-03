МИД: спецдокладчик Харасти прибыл в Беларусь как частное лицо

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харасти прибыл в Беларусь в качестве частного лица и будет участвовать в одном из внепрограммных мероприятий летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: как готовят Минск к началу ПА ОБСЕ

Как пояснил в комментарии по поводу прибытия Харасти, мандата которого Беларусь не признает, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, Харасти прибыл в Беларусь для участия в одном из внепрограммных мероприятий (side event), которые организуют делегаты 26-й сессии ПА ОБСЕ.

"Принимая у себя дома столь авторитетное международное мероприятие, Беларусь взяла на себя определенные обязательства, в том числе в отношении широкого круга его участников. Это общепринятая международная практика", — отметил представитель белорусского МИД.

Он добавил, что Харасти прибыл в Беларусь не в качестве специального докладчика. В отношении осуществления специальными докладчиками страновых визитов существует процедура, которая подразумевает направление Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) соответствующего официального запроса и получение по дипломатическим каналам официального согласия принимающей стороны.

"Беларусь не согласовывала визит господина Харасти в качестве специального докладчика Совета ООН по правам человека. Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы не признаем страновой мандат по Беларуси и не намерены с ним сотрудничать. Поэтому нахождение г-на Харасти в Беларуси следует рассматривать как рядовой случай: он находится здесь в качестве частного лица по приглашению представителей ПА ОБСЕ", — пояснил Мирончик.

Как ранее сообщал Sputnik, минская сессия ПА ОБСЕ пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ". Участие в сессии ПА ОБСЕ уже подтвердил президент Беларуси Александр Лукашенко. Для участия в сессии прибудут около 700 политиков из 57 стран мира. Ожидается, что по итогам сессии подпишут Минскую декларацию, которая станет рекомендацией для всех стран Организации.

Харасти прибыл в Беларусь накануне. По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", Харасти намерен озвучить свое мнение о правах человека в Беларуси во время ПА ОБСЕ. В данной связи спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко отметил, что в ходе дискуссий сессии ПА ОБСЕ могут звучать и недружественные Беларуси мнения и высказывания. Он выразил надежду, что сессия должна пройти в конструктивном ключе. Тем не менее, в Минске понимают, что на сессию прибудут депутаты, которые состоят в различных политических партиях и имеют разную политическую ориентацию.

"Мы допускаем и готовы к тому, что могут быть различные выпады недружественные в адрес Беларуси. Европа всегда неоднозначна к нам. Это уже стало традицией европейских государств — обвинять нас в том, что у нас нарушаются права человека, что мы не по тем законам живем и так далее. Но мы — нормальные ученики, и какой-либо шантаж здесь, угрозы, провокации — это просто путь в никуда", — сказал Андрейченко в эфире телеканала "Беларусь 1".