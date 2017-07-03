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МИД отреагировал на закрашенные белорусскоязычные знаки в Польше

04.07.2017 18:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси надеется, что правоохранительные органы Польши найдут злоумышленников, которые закрасили белорусскоязычные названия на дорожных знаках в Подляшском воеводстве, заявил во вторник начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

МИД отреагировал на закрашенные белорусскоязычные знаки в Польше
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент в гмине Орля произошел накануне – неизвестные лица закрасили названия на белорусском языке на дорожных знаках. 

"Нас особенно настораживает, что это не первый случай вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков. Надеемся, что в этот раз, в отличие от предыдущих, виновные будут установлены", – сказал Мирончик.

Он также отметил, что МИД считает, что подобные проявления, затрагивающие чувства национальных меньшинств, заслуживают осуждения как властями, так и обществом.

Гмина Орля находится в 30 километрах от границы Беларуси, среди живущих в ней 20% составляют этнические белорусы, поэтому названия на многих указателях, в том числе дорожных, продублированы на белорусском языке.

 
Теги: Минск
 
 
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Подобные проявления, затрагивающие чувства национальных меньшинств, по мнению МИД, заслуживают осуждения как властями, так и обществом.

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