Летняя сессия ПА ОБСЕ открывается в Минске

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Ежегодная летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) открывается в среду в Минске.

Белорусская столица будет принимать мероприятие такого уровня впервые. Сессия пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", который предложила белорусская сторона.



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко примет участие в минской сессии ПА ОБСЕ

Основные мероприятия, пленарные заседания и дискуссии в рамках сессии продлятся до середины дня 9 июля, они пройдут в Президент-отеле. Однако церемония открытия сессии состоится во Дворце независимости.

Согласно плану мероприятий, сессия откроется в 15:30 выступлением президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также на открытии выступят председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, президент ПА ОБСЕ Кристин Муттонен и действующий председатель ОБСЕ министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.



© Sputnik / Виктор Толочко Флаги ОБСЕ

Повестка сессии

Как сообщила пресс-служба ПА ОБСЕ, сессия посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества для процветания в регионе. В ней примут участие около 300 парламентариев из государств — членов ОБСЕ. Участники сессии планируют обсудить такие вопросы, как борьба с терроризмом, изменение климата, миграция и укрепление механизмов ОБСЕ в области соблюдения прав человека, ситуация на востоке Украины и Южном Кавказе, кибербезопасность, борьба с коррупцией, энергетическая безопасность, религиозная дискриминация и другие актуальные темы.

Помимо пленарных заседаний в рамках сессии будут работать три комитета:

по политическим вопросам и безопасности;

по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде;

по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

В результате дискуссий по итогам работы каждого комитета планируется принятие резолюций, а также Минской декларации. Эти документы будут содержать рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на актуальные вызовы и угрозы.



© Sputnik / Виктор Толочко Как Беларусь собирается заработать на сессии ПА ОБСЕ

Беларусь предлагает для принятия на сессии резолюцию под названием "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ".

Состоятся также выборы в Бюро ПА ОБСЕ, в том числе председателя ассамблеи, его заместителей и казначея. Постоянный комитет ПА ОБСЕ примет бюджет на предстоящий финансовый год.

Мероприятия на полях сессии

В дни проведения в Минске сессии ПА ОБСЕ также запланирован ряд встреч в верхней и нижней палатах белорусского парламента.

Так, накануне сессии, во вторник, состоялись встречи руководства Совета республики с руководителем швейцарской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, заместителем председателя Комиссии по политическим вопросам Парламента Швейцарии Филиппо Ломбарди.

Рано утром в среду глава нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко встретился с руководителем делегации парламентской делегации в ПА ОБСЕ Черногории, Председателем Парламента Черногории Иваном Брайовичем. Также утром состоялась встреча председателя Совета Республики Национального собрания Владимира Мясниковича с руководителем румынской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, председателем Комиссии по европейским делам Палаты депутатов парламента Румынии.

В нижней палате парламента в среду пройдет встреча с представителями французской делегации в ПА ОБСЕ.

В четверг запланированы мероприятия в поддержку белорусской резолюции, а также встреча с представителями МОМ, ООН и МВД Беларуси по тематике противодействия торговле людьми.

В пятницу, как ожидается, руководство Палаты представителей встретится с руководителем канадской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, председателем Комиссии Палаты общин Парламента Канады по вопросам канадского населения Хеди Фрай.

На этот же день запланирован деловой обед с обсуждением гендерных вопросов, в котором примут участие глава ПА ОБСЕ Муттонен и вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина.

Культурная программа

На пятницу также запланировано посещение участниками сессии ПА ОБСЕ дворцово-замкового комплекса "Несвижский замок" и, после него, Минского замка.

В субботу европейских гостей повезут в музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки", который славится своей пекарней и производством мясных копченостей и самогона по народным рецептам.