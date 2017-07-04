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Летняя сессия ПА ОБСЕ открывается в Минске
05.07.2017 09:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Ежегодная летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) открывается в среду в Минске.
Белорусская столица будет принимать мероприятие такого уровня впервые. Сессия пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", который предложила белорусская сторона.
© Sputnik Алексей Никольский
Основные мероприятия, пленарные заседания и дискуссии в рамках сессии продлятся до середины дня 9 июля, они пройдут в Президент-отеле. Однако церемония открытия сессии состоится во Дворце независимости.
Согласно плану мероприятий, сессия откроется в 15:30 выступлением президента Беларуси Александра Лукашенко.
Также на открытии выступят председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, президент ПА ОБСЕ Кристин Муттонен и действующий председатель ОБСЕ министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги ОБСЕ
Повестка сессии
Как сообщила пресс-служба ПА ОБСЕ, сессия посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества для процветания в регионе. В ней примут участие около 300 парламентариев из государств — членов ОБСЕ. Участники сессии планируют обсудить такие вопросы, как борьба с терроризмом, изменение климата, миграция и укрепление механизмов ОБСЕ в области соблюдения прав человека, ситуация на востоке Украины и Южном Кавказе, кибербезопасность, борьба с коррупцией, энергетическая безопасность, религиозная дискриминация и другие актуальные темы.
Помимо пленарных заседаний в рамках сессии будут работать три комитета:
В результате дискуссий по итогам работы каждого комитета планируется принятие резолюций, а также Минской декларации. Эти документы будут содержать рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на актуальные вызовы и угрозы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь предлагает для принятия на сессии резолюцию под названием "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ".
Состоятся также выборы в Бюро ПА ОБСЕ, в том числе председателя ассамблеи, его заместителей и казначея. Постоянный комитет ПА ОБСЕ примет бюджет на предстоящий финансовый год.
Мероприятия на полях сессии
В дни проведения в Минске сессии ПА ОБСЕ также запланирован ряд встреч в верхней и нижней палатах белорусского парламента.
Так, накануне сессии, во вторник, состоялись встречи руководства Совета республики с руководителем швейцарской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, заместителем председателя Комиссии по политическим вопросам Парламента Швейцарии Филиппо Ломбарди.
Рано утром в среду глава нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко встретился с руководителем делегации парламентской делегации в ПА ОБСЕ Черногории, Председателем Парламента Черногории Иваном Брайовичем. Также утром состоялась встреча председателя Совета Республики Национального собрания Владимира Мясниковича с руководителем румынской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, председателем Комиссии по европейским делам Палаты депутатов парламента Румынии.
В нижней палате парламента в среду пройдет встреча с представителями французской делегации в ПА ОБСЕ.
В четверг запланированы мероприятия в поддержку белорусской резолюции, а также встреча с представителями МОМ, ООН и МВД Беларуси по тематике противодействия торговле людьми.
В пятницу, как ожидается, руководство Палаты представителей встретится с руководителем канадской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, председателем Комиссии Палаты общин Парламента Канады по вопросам канадского населения Хеди Фрай.
На этот же день запланирован деловой обед с обсуждением гендерных вопросов, в котором примут участие глава ПА ОБСЕ Муттонен и вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина.
Культурная программа
На пятницу также запланировано посещение участниками сессии ПА ОБСЕ дворцово-замкового комплекса "Несвижский замок" и, после него, Минского замка.
В субботу европейских гостей повезут в музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки", который славится своей пекарней и производством мясных копченостей и самогона по народным рецептам.
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