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Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ начинается в Минске

05.07.2017 11:04 — Новости Политики | БДГ  
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В Минске начинает работу 26-я летняя сессия ПА ОБСЕ, в ней будут принимать парламентарии из 60 государств, среди них – специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти.

Сессия посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества в регионе.

Для участия в ней в Минск уже прибыло более 600 гостей и участников из Европы, Азии и Северной Америки. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече с председателем парламента (Скупщины) Черногории Иваном Брайовичем, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрейченко, повестка сессии предложена Беларусью, ее поддержали многие государства и секретариат Парламентской ассамблеи. Всего будет рассмотрено 15 резолюций, две из них направлены против Беларуси. По мнению спикера, эти документы являются провокационными и сеющими конфронтацию, в то время как Минск внес значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австрии, постоянный представитель Беларуси в ОБСЕ Елена Купчина в интервью редакции газеты «Советская Белоруссия» отметила, что Беларусь вносит весомый вклад в борьбу с организованной преступностью, нелегальной миграцией, торговлей людьми. Белорусская сторона является настоящим «поставщиком» безопасности на пространстве ОБСЕ. 

Напомним, что 3 июля в Минск приехал специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти. Он отметил, что приглашен заместителем председателя ассамблеи Кентом Харстедой для участия в сессии ПА ОБСЕ.

4 июля состоялся параллельный форум гражданского общества, на котором Харасти поблагодарил белорусских правозащитников за поддержку прав человека, «за самоотверженность и героизм». «Спасибо, что вы участвуете в политическом процесс», – цитирует его слова БелаПАН.

Оценивая ситуацию в Беларуси, Харасти подчеркнул, что «не стоит путать временные послабления со стороны властей с системным характером соблюдения прав человека». 

Однако пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что Харасти прибыл в Беларусь не в качестве специального докладчика, потому что в отношении спецдокладчиков есть особая процедура. Она включает в себя запрос от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и получения официального согласия принимающей стороны.

«Беларусь не согласовывала визита г-на Харасти в качестве специального докладчика Совета ООН по правам человека. Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы не признаем страновой мандат по Беларуси и не намерены с ним сотрудничать. Поэтому нахождение г-на Харасти в Беларуси следует рассматривать как рядовой случай: он находится здесь в качестве частного лица по приглашению представителей ПА ОБСЕ», – цитирует слова Мирончика tut.by.

Сессия ПА ОБСЕ будет работать в Минске с 5 по 9 июля. В ее открытии примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начинает работу 26-я летняя сессия ПА ОБСЕ, в ней будут принимать парламентарии из 60 государств, среди них – специальный докладчик ООН по ситуации с...

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