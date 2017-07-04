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Минский облсовет утвердил Исаченко на посту губернатора

05.07.2017 11:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Депутаты Минского областного Совета депутатов на внеочередной сессии утвердили Анатолия Исаченко в должности председателя Миноблисполкома, сообщили Sputnik в областной администрации.

Минский облсовет утвердил Исаченко на посту губернатора
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
Батура советует Исаченко "не рубить с плеча" и помочь здравоохранению

Как ранее сообщал Sputnik, Исаченко был назначен на должность главы Минского облисполкома президентом Беларуси Александром Лукашенко во вторник. До назначения на пост губернатора Минской области Исаченко работал в должности помощника президента Беларуси — инспектора по Минской области.

Нового главу столичного региона депутатам облсовета представила глава Администрации президента Наталья Кочанова. Она высоко оценила личные, профессиональные, деловые качества нового губернатора.

"На всех этапах трудовой деятельности он ответственно относился к своим обязанностям, проявлял инициативу, детально изучал кадровый потенциал того или иного региона. Уверена, что Минская область выйдет на новый этап становления и развития", — отметила она.

По словам Кочановой, Исаченко на посту губернатора предстоит решать такие задачи, как улучшение экономики предприятий, активизация инвестиционной деятельности, развитие инфраструктуры, работа с кадрами.

Во вторник бывший глава Минской области Борис Батура, проработавший на этом посту с мая 2010 по ноябрь 2013 года, в интервью радио Sputnik посоветовал Исаченко взвешенно подходить к решению любого вопроса и "не рубить с плеча".

Экс-губернатор также посоветовал обращать внимание на все проблемы области, не только на сельское хозяйство, но и на промышленность, социальную сферу и особенно большое внимание уделить здравоохранению>>.

 
Теги: Минск
 
 
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Представила нового руководителя Минской области глава Администрации президента Наталья Кочанова. Исаченко на посту губернатора предстоит решать масштабные...

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