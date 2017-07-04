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Заседание по Донбассу в Минске: Кучма назвал дату обмена пленными
05.07.2017 14:15 — Новости Политики | БДГ
В Минске 5 июля проходит новый раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, Кучма заявляет, что обмен пленными может начаться уже сегодня.
«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – сообщается в официальном аккаунте
На заседании планируется обсудить выполнение ранее достигнутых соглашений в области безопасности, экономики, политики и гуманитарной сфере, а также завершить согласование списка задержанных и договориться об их обмене. Очередное «хлебное» перемирие должно быть приурочено к уборке урожая.
Для участия в заседании в Минск прибыл представитель Киева экс-президент Украины Леонид Кучма, который сообщил, что обмен пленными между Украиной и представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР может начаться уже сегодня, 5 июля.
По словам омбулдсмена Валерии Лутковской, в плену у боевиков находятся 132 человека. Лутковская отметила, что это официальные цифры, тогда как реальное количество пленных может быть значительно больше.
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В Минске 5 июля проходит новый раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, Кучма заявляет, что обмен пленными может...
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