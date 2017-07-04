Лукашенко: в Беларуси демократии не меньше, чем в Европе

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в республике демократии не меньше, чем в странах Европы.

"Мы делаем все, чтобы в Беларуси было прав человека и демократии было не меньше, чем в Европе", – сказал Лукашенко, выступая на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

Он также отметил, что вопрос смертной казни, в котором Европа упрекает сегодня Минск, был решен много лет назад на общереспубликанском референдуме. "Против воли народа ни одно цивилизованное государство пойти не может", – сказал белорусский президент.

По его словам, чтобы отказаться от смертной казни, белорусском обществу требуется время. "Я уверен, что мы придем постепенно к решению этой проблемы", – сказал Лукашенко.

По словам президента, Беларусь постепенно трансформирует и избирательные процессы, однако в этом вопросе у Бюро по демократическим инициативам и правам человека ОБСЕ не должно быть двойных стандартов. "Мы учимся у вас, но без окриков и понуканий", – подчеркнул глава государства.