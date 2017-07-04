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Лукашенко: ПА ОБСЕ самая эффективная площадка в Европе

05.07.2017 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Мы признательны за возможность принять у себя самый действенный и представительный форум в рамках ОБСЕ и вообще в Европе. Это эффективная площадка для укрепления сотрудничества в регионе, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, приветствуя участников летней сессии ПА ОБСЕ в Минске.

26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в белорусской столице с 5 по 9 июля под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", который предложил Минск. Открытие сессии проходит во Дворце Независимости, участие в нем принимают президент Беларуси, председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, а также действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. 

Лукашенко: ПА ОБСЕ самая эффективная площадка в Европе
© Sputnik / Виктор Толочко
Пресс-центр ПА ОБСЕ в Белэкспо

"Назрела крайняя необходимость встречи глав государств ОБСЕ для обсуждения крайне важных и серьезных проблем",- заявил Лукашенко во время встречи с Муттонен.

Президент, обращаясь к председателю ПА, заявил, что был бы благодарен, если бы эта тема была поднята и получила бы развитие во время проходящей в Минске сессии ПА ОБСЕ. "Думаю, это было бы на пользу нашему региону",- сказал Лукашенко.

По его словам, ОБСЕ "должна реагировать на самые острые моменты в регионе на самом высоком уровне — уровне глава государств".

Он обратил внимание, что в последнее время в Европе произошло много негативных событий. "Столько всего произошло в последнее время в Европе, война идет в Европе. И какая реакция? Нет никакой реакции. Это говорит о том, что в организации есть проблемы",- сказал Лукашенко.

По его словам, возникающие угрозы безопасности и проблемы в Европе надо решать на начальном этапе их появления. "Надо реагировать и серьезно реагировать. Все больше встает вопрос о реформировании ОБСЕ, как сделать ее более решительной и действенной",- сказал Лукашенко.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Мы признательны за возможность принять у себя самый действенный и представительный форум в рамках ОБСЕ и вообще в Европе. Это эффективная...

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