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ПА ОБСЕ не одобрила проект решения по БелАЭС
05.07.2017 15:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске с 5 по 9 июля под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".
Во время выступления на открытии сессии президент Беларуси прокомментировал ситуацию с Белорусской АЭС.
"Этот вопрос снят с повестки сессии, благо, что разум восторжествовал, и решение по БелАЭС не было одобрено", — заявил Лукашенко, выступая на открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске.
Лукашенко задал европарламентариям вопрос — почему к республике выдвигаются претензии, когда не одна Беларусь в Европе строит атомные энергоблоки. Он также отметил, что вопрос по БелАЭС постоянно выдвигает литовская сторона, называя станцию опасной.
"Мы считаем, что этот вопрос политизирован. Давайте сядем за стол переговоров, поговорим и снимем раз и навсегда этот вопрос. Нам, Беларуси, Литве и Латвии, нужна эта станция", — сказал президент.
Он подчеркнул, что Беларусь и страны Балтии могли бы строить эту станцию вместе.
Лукашенко также заявил, что Беларусь, несмотря на все процессы вокруг БелАЭС, намерена достроить станцию в намеченные сроки, при неукоснительном соблюдении требований МАГАТЭ.
Ранее в интервью радио Sputnik Беларусь политический эксперт Александр Шпаковский обратил отдельное внимание на намерения литовской стороны вынести на наднациональный уровень вопрос своих национальных интересов, связанных с тем, чтобы не допустить строительства БелАЭС.
"Литве не удастся вовлечь в защиту своих национальных интересов более крупных участников, и спор об АЭС по прежнему останется белорусско-литовским", — считает Шпаковский.
Кроме того, в среду в Минске прошел круглый стол "
"Мы стараемся следовать мировым принципам — демонстрируем открытость и транспарентность, мы постоянно работаем с общественностью", — заявила заместитель директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец.
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Разум восторжествовал в решении этого вопроса, заявил Лукашенко на открытии ПА ОБСЕ.
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