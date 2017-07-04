ПА ОБСЕ не одобрила проект решения по БелАЭС

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске с 5 по 9 июля под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

Во время выступления на открытии сессии президент Беларуси прокомментировал ситуацию с Белорусской АЭС.

"Этот вопрос снят с повестки сессии, благо, что разум восторжествовал, и решение по БелАЭС не было одобрено", — заявил Лукашенко, выступая на открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Лукашенко задал европарламентариям вопрос — почему к республике выдвигаются претензии, когда не одна Беларусь в Европе строит атомные энергоблоки. Он также отметил, что вопрос по БелАЭС постоянно выдвигает литовская сторона, называя станцию опасной.

"Мы считаем, что этот вопрос политизирован. Давайте сядем за стол переговоров, поговорим и снимем раз и навсегда этот вопрос. Нам, Беларуси, Литве и Латвии, нужна эта станция", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Беларусь и страны Балтии могли бы строить эту станцию вместе.

Лукашенко также заявил, что Беларусь, несмотря на все процессы вокруг БелАЭС, намерена достроить станцию в намеченные сроки, при неукоснительном соблюдении требований МАГАТЭ.

Ранее в интервью радио Sputnik Беларусь политический эксперт Александр Шпаковский обратил отдельное внимание на намерения литовской стороны вынести на наднациональный уровень вопрос своих национальных интересов, связанных с тем, чтобы не допустить строительства БелАЭС.

"Литве не удастся вовлечь в защиту своих национальных интересов более крупных участников, и спор об АЭС по прежнему останется белорусско-литовским", — считает Шпаковский. Беседу с политологом слушайте на радио Sputnik Беларусь>>

Кроме того, в среду в Минске прошел круглый стол " Экологические аспекты безопасности атомной энергетики в Беларуси ", на котором представители Минэнерго заявили о готовности садиться за стол переговоров с любыми противниками ядерного проекта.

"Мы стараемся следовать мировым принципам — демонстрируем открытость и транспарентность, мы постоянно работаем с общественностью", — заявила заместитель директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец.