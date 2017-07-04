Лукашенко: матушка-Европа погрязла в неразрешенных вопросах

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал глав государств — членов ОБСЕ встретиться для решения проблем в регионе.

"Назрела крайняя необходимость встречи глав государств ОБСЕ для обсуждения крайне важных и серьезных проблем… Матушка-Европа погрязла в этих неразрешенных вопросах", — заявил Лукашенко в среду в Минске во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Обращаясь к председателю Парламентской ассамблеи, белорусский лидер заявил, что был бы благодарен, если бы эта тема была поднята и получила бы развитие во время проходящей в Минске сессии ПА ОБСЕ.

"Думаю, это было бы на пользу нашему региону",- сказал Лукашенко. По его словам, ОБСЕ "должна реагировать на самые острые моменты в регионе на самом высоком уровне — уровне глава государств". Он обратил внимание, что в последнее время в Европе произошло много негативных событий.

"Столько всего произошло в последнее время в Европе, война идет в Европе. И какая реакция? Нет никакой реакции. Это говорит о том, что в организации есть проблемы", — сказал Лукашенко.

По его словам, возникающие угрозы безопасности и проблемы в Европе надо решать на начальном этапе их появления.

"Надо реагировать и серьезно реагировать. Все больше встает вопрос о реформировании ОБСЕ, как сделать ее более решительной и действенной",- сказал Лукашенко.

Он также заверил, что ОБСЕ может рассчитывать на Минск в плане "донорства безопасности в регионе". В числе важных регионов, где надо наводить порядок, белорусский лидер назвал Украину, Нагорный Карабах и Приднестровье.

Нельзя откладывать дальше

Лукашенко также считает, что ОБСЕ должна как можно скорей заняться решением насущных проблем. Эту тему он продолжил в своём выступлении на открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске.

"Нам надо серьезнейшим образом обратить внимание на проблемы. Нам очень важно выстроить приоритет этих проблем. Наконец, настало время серьезнейшим образом обратиться к проблемам, которые уже невозможно откладывать, которые уже просто вопиют", — сказал Лукашенко.

По его словам, основными проблемами в регионе являются вопросы нелегальной миграции, терроризме, транзите и трафике наркотиков, торговле людьми, загрязнении атмосферы, потеплении климата и "наших неадекватных действиях в отношении этих проблем".

"Если мы вовремя не будем решать эти проблемы, они будут порождать наиболее серьезные проблемы, которых избежать будет или невозможно, поскольку они будут уже закоренелыми, или для их преодоления потребуются огромные деньги. Поэтому проблемы надо решать вовремя", — сказал белорусский президент.