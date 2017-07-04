Что было в резолюции по Беларуси, которую на ПАСЕ ОБСЕ решили не рассматривать

Вынесение на рассмотрение летней сессии ПАСЕ ОБСЕ резолюции по Беларуси участники заседания не поддержали.

Об этом на своей странице в facebook сообщил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий.

В проекте резолюции, предложенной парламентарием из Литвы Лауринасом Касчюнасом, содержался призыв к белорусским властям «обеспечить открытое и конструктивное взаимодействие с независимыми организациями гражданского общества и политической оппозицией».

Среди предложений были: реабилитация бывших политзаключенных и восстановление их в гражданских и политических правах. Предлагалось снять с этих людей все судимости и ограничения на участие в политической жизни.

Автор призывал ввести мораторий на смертную казнь и провести электоральную реформу, направленную на расширение демократии и сотрудничество с международными организациями.

Резолюция содержала такие пункты, как необходимость гарантии соблюдения прав белорусских граждан на мирные собрания и выражение мнений, отмена статьи 193.1 Уголовного кодекса (наказание за участие в работе незарегистрированных объединений и в несанкционированных митингах).

По словам представителя Касчюнаса, БелАЭС на границе Литвы строится поспешно «и без соблюдения каких-либо стандартов качества», условия ее возведения не отвечают требованиям Конвенции Эспоо и Орхусской конвенции.

Представитель Литвы предлагал потребовать от белорусской стороны обеспечения соответствия БелАЭС самым высоким международным стандартам в области безопасности, проведения транспарентной и независимой экспертизы трансграничного воздействия на окружающую среду, а также оценки рисков и безопасности (так называемых стресс-тестов) либо – в противном случае – приостановки строительства станции.

Тем временем белорусские власти заверяют международное сообщество в безопасности БелАЭС. 26 мая пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время посещения иностранными дипломатами площадки строительства Белорусской АЭС заявил , что Беларусь изначально ответственно и очень транспарентно подходит к реализации своего национального ядерного энергетического проекта.

На встрече с парламентской делегацией Эстонии в Минске 8 июня зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук отметил, что на предстоящую сессию ПА ОБСЕ будут вынесены резолюции, которые «не совсем объективно оценивают ситуацию в Республике Беларусь».