Муттонен: ОБСЕ в Минске будет восстанавливать мосты доверия

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Глава ПА ОБСЕ Кристин Муттонен надеется на восстановление мостов доверия на летней ежегодной сессии Парламентской ассамблеи в Минске.

"Здесь, в Минске, мы будем восстанавливать мосты доверия, дух сотрудничества и возобновлять связи", — сказала Муттонен на открытии сессии в среду в Минске.

Со своей стороны спикер нижней палаты Белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что ждет от предстоящей сессии конструктивных дискуссий.

"Мы ожидаем от предстоящей сессии конструктивного обмена мнениями и, главное, отказа от конфронтационного мышления при решении сложнейших проблем международных отношений", — сказал он.

Выступая на открытии сессии, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой перезапуска Хельсинкского процесса. Эту инициативу поддержал и Андрейченко. Он призвал участников сессии выработать новые подходы, развивающие дух Хельсинкских соглашений.

"Чтобы уберечь человечество от катастрофы, требуются новые подходы, развивающие дух Хельсинкских соглашений, прочно гарантирующие суверенное право наших народов спокойно жить и созидать, выбирать свой путь развития и уверенно смотреть в будущее. Именно в таком ключе мы рассматриваем высказанную президентом Республики Беларусь инициативу перезапуска Хельсинкского процесса", — заметил спикер.

После выступления действующего главы ОБСЕ — федерального министра по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьяна Курца участники сессии направились на торжественный обед от имени президента Беларуси.

Сессия ПА ОБСЕ возобновит свою работу в четверг на площадке "Президент-Отеля".

До открытия сессии зампред Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил журналистам, что Россия не хотела бы превращения площадки Парламентской ассамблеи ОБСЕ в такую же арену конфронтации, как ПА Совета Европы.

Кроме того российская делегация намерена предложить американским партнерам сотрудничество в рамках созданного в среду специального комитета Ассамблеи по борьбе с терроризмом.

"Российская Федерация и наша делегация в ОБСЕ будет предлагать нашим американским коллегам такое сотрудничество. Мы считаем это правильным",- сказал Толстой журналистам.