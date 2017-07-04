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Лукашенко ждут в Киеве 21 июля

05.07.2017 16:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, как планируется, примет участие в украинско-белорусском экономическом форуме 21 июля в Киеве, сообщили в торгово-промышленной палате Украины, которая выступает соорганизатором мероприятия.

Лукашенко ждут в Киеве 21 июля
© Фото: пресс-служба президента Украины
Порошенко пригласил Лукашенко посетить Украину с официальным визитом

"Предварительно планируется провести форум при участи глав двух государств", — приводит РИА Новости слова представителя торгово-промышленной палаты.

Вместе с тем, согласно информации, размещенной на странице палаты в Facebook, программа мероприятия включает в себя пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества, а также условия и преимущества ведения бизнеса на Украине и в Беларуси.

Сообщается также, что в ходе форума состоится очередное заседание украинско-белорусского консультативного совета и переговоры между представителями деловых кругов двух стран.

На данный момент официальной информации о визите белорусского лидера в Украину нет.

Напомним, в конце апреля этого года во время посещения президентом Беларуси Чернобыля Порошенко пригласил его посетить Украину с официальным визитом.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с тем, администрации глав государств пока не дают официального подтверждения участия президентов в экономическом форуме.

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