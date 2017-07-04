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Лукашенко ждут в Киеве 21 июля
05.07.2017 16:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, как планируется, примет участие в украинско-белорусском экономическом форуме 21 июля в Киеве, сообщили в торгово-промышленной палате Украины, которая выступает соорганизатором мероприятия.
© Фото: пресс-служба президента Украины
"Предварительно планируется провести форум при участи глав двух государств", — приводит
Вместе с тем, согласно информации, размещенной на странице палаты в
Сообщается также, что в ходе форума состоится очередное заседание украинско-белорусского консультативного совета и переговоры между представителями деловых кругов двух стран.
На данный момент официальной информации о визите белорусского лидера в Украину нет.
Напомним, в конце апреля этого года во время посещения президентом Беларуси Чернобыля Порошенко пригласил его посетить Украину с официальным визитом.
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Вместе с тем, администрации глав государств пока не дают официального подтверждения участия президентов в экономическом форуме.
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