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Переговоры контактной группы: представители ДНР и ЛНР покидают Минск

05.07.2017 21:59 — Новости Политики | БДГ  
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Представители РФ и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в знак протеста покинули переговоры гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом», после чего представители ДНР и ЛНР в знак протеста покинули зал переговоров вместе с представителем РФ.

Об этом сообщил в среду ЛуганскИнформЦентр (ЛИЦ) со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольгу Кобцеву.

При этом ЛИЦ напомнил, что вопрос об обмене военнопленными считается одним из ключевых пунктов Комплекса мер.

После этого омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что украинская сторона сорвала переговоры гуманитарной подгруппы.

«На сегодняшнем заседании предполагалось достигнуть завершения подготовки к проведению обмена всех установленных на установленных лиц. Нами была проведена колоссальная работа по уточнению списков. Однако деструктивная позиция украинской стороны в очередной раз подтвердила нежелание официального Киева проводить обмен. Наша делегация была вынуждена покинуть заседание, поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена», – цитирует слова Морозовой interfax.by.

Напомним, в Минске 5 июля начался новый раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Кучма заявлил, что обмен пленными может начаться уже сегодня. 

Однако трехсторонняя контактная группа объявила завершенным процесс дополнительных проверок удерживаемых лиц.

По словам специального представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, такой результат достигнут, и при наличии доверия и доброй воли возможен прогресс даже в сложных вопросах.

 

«Стороны сегодня обменялись новыми списками удерживаемых лиц. Это процесс, который очень важен», - подчеркнул Сайдик.

Фото euroradio.fm

 
Теги: Минск
 
 
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