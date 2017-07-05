Лукашенко: председатель ОБСЕ Курц войдет в историю

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц войдет в историю как человек, восстановивший отношения между Беларусью и Австрией, полагает президент республики Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко рассказал о свободе СМИ в Беларуси

В эти дни в Минске проходит Парламентская ассамблея ОБСЕ, в рамках которой глава государства уже провел первые двусторонние встречи, в том числе с председателем ОБСЕ.

"Что касается наших отношений с Австрией, то они самые добрые. И, вы знаете, я вот накануне встречи подумал о том, что, наверное, мы с вами, и вы прежде всего, войдете в историю как человек, который восстановил отношения между Беларусью и Австрией после неких охлаждений в целом с Европой", – сказал Лукашенко.

В свою очередь Курц поблагодарил белорусского лидера за время, которое он нашел для разговора.

"Я считаю очень важным и позитивным, что заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске, и, конечно же, очень рад, что у нас есть возможность поговорить и о двусторонних отношениях между Беларусью и Австрией", – сказал он.

Он также отметил, что рад посетить Беларусь не только как глава МИД Австрии, но и в качестве председателя ОБСЕ.

После встречи в своем аккаунте в Twitter Курц назвал встречу с Лукашенко хорошей.