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Лукашенко: председатель ОБСЕ Курц войдет в историю

05.07.2017 20:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц войдет в историю как человек, восстановивший отношения между Беларусью и Австрией, полагает президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко: председатель ОБСЕ Курц войдет в историю
© Sputnik / Виктор Толочко
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В эти дни в Минске проходит Парламентская ассамблея ОБСЕ, в рамках которой глава государства уже провел первые двусторонние встречи, в том числе с председателем ОБСЕ.

"Что касается наших отношений с Австрией, то они самые добрые. И, вы знаете, я вот накануне встречи подумал о том, что, наверное, мы с вами, и вы прежде всего, войдете в историю как человек, который восстановил отношения между Беларусью и Австрией после неких охлаждений в целом с Европой", – сказал Лукашенко. 

В свою очередь Курц поблагодарил белорусского лидера за время, которое он нашел для разговора.

"Я считаю очень важным и позитивным, что заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске, и, конечно же, очень рад, что у нас есть возможность поговорить и о двусторонних отношениях между Беларусью и Австрией", – сказал он.

Он также отметил, что рад посетить Беларусь не только как глава МИД Австрии, но и в качестве председателя ОБСЕ.

После встречи в своем аккаунте в Twitter Курц назвал встречу с Лукашенко хорошей.

 
Теги: Минск
 
 
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Собеседник белорусского президента отметил, что рад посетить Беларусь не только как глава МИД Австрии, но и в качестве председателя ОБСЕ.

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