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Лукашенко о смертной казни – это воля народа

06.07.2017 09:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил европарламентариям, почему не торопится с отменой смертной казни в стране, несмотря на многочисленные призывы.

Лукашенко о смертной казни – это воля народа
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко: в Беларуси демократии не меньше, чем в Европе

"Нас призывают к отмене смертной казни. Мы слышим предложения. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее применение, ни одно государство пойти не может", — сказал Лукашенко, выступая на официальном открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

Последний раз ПАСЕ ОБСЕ напоминала Беларуси о необходимости отменить смертную казнь 27 июня 2017 года. Читайте подробнее в материале "ПАСЕ обсудила доклад по Беларуси: напомнили о демократии и расстрелах".

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти, чей мандат официальный Минск не признает, также выступает с критикой относительно продолжающейся в Беларуси практики применения смертной казни в качестве высшей меры наказания.

Смертные приговоры

В 2017 году первым "расстрельным" стал приговор в отношении убийцы наровлянских пенсионеров 33-летнего местного жителя Алексея Михаленя. 30 июня. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор в отношении Михалени оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника обвиняемого — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, и исключительная мера наказания — расстрел — будет приведена в исполнение.

В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.

В начале 2018 года белорусские депутаты планируют провести парламентские слушания по проблематике отмены смертной казни.

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Теги: Минск
 
 
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За сохранение смертной казни в 1996 году проголосовали почти 80,5% принявших участие в референдуме.

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