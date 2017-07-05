Скандальный депутат Шноре не приехал в Минск на ПА ОБСЕ

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Латвийский депутат Эдвинс Шноре не приехал в Минск для участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Как прошло открытие сессии ПА ОБСЕ в Минске 17

Скандал вокруг латвийского депутата разразился в июне: группа активистов написали обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой не пускать в республику Шноре после того, как он назвал "русской вошью" русскоязычное население Латвии .

Не известно, повлияло ли письмо активистов, но в списках делегаций на парламентской ассамблеи Эдвинса Шноре нет. Ранее предполагалось, что он возглавит делегацию, однако в четверг в секретариате ПА ОБСЕ пояснили Sputnik, что его визит отменен.

Сам Шноре публично не пояснял причины своего отказа от участия в сессии ПА ОБСЕ.

Эдвинс Шноре неоднократно попадал в скандалы на националистической почве: он резко выступает против русскоязычного населения Латвии, а также критикует советское наследие страны.