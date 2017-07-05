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Скандальный депутат Шноре не приехал в Минск на ПА ОБСЕ

06.07.2017 09:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл —  Sputnik. Латвийский депутат Эдвинс Шноре не приехал в Минск для участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, передает корреспондент Sputnik.

Скандальный депутат Шноре не приехал в Минск на ПА ОБСЕ
© Sputnik / Виктор Толочко
Как прошло открытие сессии ПА ОБСЕ в Минске
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Скандал вокруг латвийского депутата разразился в июне: группа активистов написали обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой не пускать в республику Шноре после того, как он назвал "русской вошью" русскоязычное население Латвии.

Не известно, повлияло ли письмо активистов, но в списках делегаций на парламентской ассамблеи Эдвинса Шноре нет. Ранее предполагалось, что он возглавит делегацию, однако в четверг в секретариате ПА ОБСЕ пояснили Sputnik, что его визит отменен.

Сам Шноре публично не пояснял причины своего отказа от участия в сессии ПА ОБСЕ.

Эдвинс Шноре неоднократно попадал в скандалы на националистической почве: он резко выступает против русскоязычного населения Латвии, а также критикует советское наследие страны.

 
Теги: Минск
 
 
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В списке латвийской делегации на летней сессии ПА ОБСЕ политика, который должен был ее возглавить, не значится.

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