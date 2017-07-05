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Литва продолжит поднимать тему БелАЭС на других площадках

06.07.2017 09:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Литва продолжит поднимать тему БелАЭС на других международных площадках и не слишком огорчена из-за того, что предложенная ею резолюция по белорусской атомной станции была отклонена от рассмотрения на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил журналистам член комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Касчунас.

Литва продолжит поднимать тему БелАЭС на других площадках
© Sputnik / Виктор Толочко
ПА ОБСЕ не одобрила проект решения по БелАЭС

Как ранее сообщал Sputnik, предложенная Литвой резолюция по белорусской АЭС была отклонена еще до начала сессии ПА ОБСЕ в Минске. Президент республики Александр Лукашенко назвал это разумным решением, а также призвал Литву и Латвию вместе реализовывать белорусский ядерный проект. 

"Есть и другие международные площадки. То, что эта тема прозвучала на площадке па ОБСЕ, – это уже хорошо. Ваш президент, как подсчитали потом люди, упоминал в своем выступлении слово "Литва" 15 раз", – сказал Касчунас. 

Касчунас является автором проекта отклоненной резолюции, в этом документе Минск призывали реабилитировать политзаключенных, ввести мораторий на смертную казнь, реформировать избирательную систему, уважать права граждан на свободу мнений и собраний, обеспечить прозрачность строительства БелАЭС и приостановить проект, пока требования безопасности не будут выполнены.

Говоря о недавних упреках шведского депутата Кента Харстеда, который голосовал против литовской резолюции и выступил с резкой ее критикой, Касчунас отметил, что ему трудно комментировать мотивы этого поступка. 

"Мне трудно об этом судить. Может быть, это связано с его желанием строить свою карьеру в ОБСЕ", – отметил он. 

Касчунас также заявил, что литовская сторона видит и другие проблемы, помимо БелАЭС, существующие в республике. В частности, это вопросы регистрации общественных объединений и политических партий, прозрачность избирательного процесса, смертная казнь и другие.

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Теги: Минск
 
 
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В Вильнюсе также считают, что в Беларуси есть проблемы с соблюдением прав человека и прозрачностью избирательного процесса.

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