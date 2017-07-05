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В вопросе смертной казни Беларусь не пойдет против воли народа
06.07.2017 09:58 — Новости Политики | БДГ
Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске 5 июля.
Он напомнил, что в начале 90-х от Беларуси требовали провести референдум по вопросу смертной казни, и подавляющая часть населения высказалась за ее сохранение, а против народа не пойдет ни одно европейское государство.
«Мы как молодое суверенное государство прислушались к вашим советам – вынесли этот вопрос на референдум и получили результат. Теперь, чтобы от этого отказаться, нужно время. Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите. Мы знаем, что это такое и каковы ваши требования. Уверен, что мы постепенно придем к решению этой проблемы», – сказал Александр Лукашенко.
Напомним, что накануне сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске прошел Параллельный форум гражданского общества, на котором правозащитники призвали белорусские власти «ввести мораторий на применение смертной казни, как первый шаг к его полной отмене». Автор резолюции по Беларуси парламентарий из Литвы Лауринас Касчюнас призывал
Однако вынесение на рассмотрение летней сессии ПАСЕ ОБСЕ резолюции по Беларуси участники заседания
5 июля в Минске
Отметим, пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что Харасти прибыл в Беларусь не в качестве специального докладчика, потому что в отношении спецдокладчиков есть особая процедура. Она включает в себя запрос от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и получения официального согласия принимающей стороны.
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Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске 5 июля.
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