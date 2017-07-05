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В вопросе смертной казни Беларусь не пойдет против воли народа

06.07.2017 09:58 — Новости Политики | БДГ  
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Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске 5 июля.

Он напомнил, что в начале 90-х от Беларуси требовали провести референдум по вопросу смертной казни, и подавляющая часть населения высказалась за ее сохранение, а против народа не пойдет ни одно европейское государство.

«Мы как молодое суверенное государство прислушались к вашим советам – вынесли этот вопрос на референдум и получили результат. Теперь, чтобы от этого отказаться, нужно время. Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите. Мы знаем, что это такое и каковы ваши требования. Уверен, что мы постепенно придем к решению этой проблемы», – сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что накануне сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске прошел Параллельный форум гражданского общества, на котором правозащитники призвали белорусские власти «ввести мораторий на применение смертной казни, как первый шаг к его полной отмене». Автор резолюции по Беларуси парламентарий из Литвы Лауринас Касчюнас призывал ввести мораторий на смертную казнь и провести электоральную реформу, направленную на расширение демократии и сотрудничество с международными организациями.

Однако вынесение на рассмотрение летней сессии ПАСЕ ОБСЕ резолюции по Беларуси участники заседания не поддержали.

5 июля в Минске начала работу 26-я летняя сессия ПА ОБСЕ, которая продлится до 9 июля. В ней принимают участие парламентарии из 60 государств, среди них – специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти.

Отметим, пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что Харасти прибыл в Беларусь не в качестве специального докладчика, потому что в отношении спецдокладчиков есть особая процедура. Она включает в себя запрос от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и получения официального согласия принимающей стороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске 5 июля.

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