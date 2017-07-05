Беларусь не поддержала Россию в оценке резолюции по Украине

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Беларусь не поддержала позицию Россию в ходе сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ о проекте резолюции по суверенитету и целостности Украины, заявил Sputnik глава российской делегации в ПА ОБСЕ, замглавы Госдумы РФ Петр Толстой.



© Sputnik / Виктор Толочко ПА ОБСЕ не одобрила проект решения по БелАЭС

В Минске 5-9 июля проходит летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Три резолюции, предложенные к рассмотрению парламентариям, так или иначе затрагивают восточную Европу. Одну из них, касающуюся строительства АЭС в Беларуси, накануне участники летней сессии ПА ОБСЕ отклонили. Рассмотрены будут две: шведская о ситуации в регионе и украинская о восстановлении суверенитета.

"В своем выступлении я сказал, что эти три резолюции работают на раскол, а не объединение ОБСЕ. Мы категорически против их принятия и такого подхода к международным делам, который нам кажется тенденциозным и не основанным на конкретных фактах", — рассказал корреспонденту Sputnik Толстой.

В том числе и благодаря позиции России удалось отклонить проект резолюции по Беларуси, отметил замглавы Госдумы РФ. Украинская же и шведская резолюции будут рассмотрены.

"Наши уважаемые коллеги, в том числе и коллеги из Беларуси, не поддержали нас по украинской резолюции", — заявил собеседник Sputnik.

По словам парламентария, Россия считает "эти 36 пунктов (украинской резолюции — Sputnik) наглой и абсолютно откровенной ложью, которую распространяет делегация Украины".

"Могу лишь добавить, что если идти дальше по такому пути, то по каждому пункту у нас есть категорические возражения с наличием фактов и конкретного опровержения тех домыслов, которые украинцы выдвигают", — заверил глава делегации РФ.

Как отметил Толстой, если ОБСЕ будет идти по пути принятия таких резолюций, то Россия также заявит свою позицию "абсолютно недвусмысленно".

"У нас найдется 136 пунктов, доказывающих нелегитимность и абсолютную невозможность сотрудничества с нынешними киевскими властями, ведущими гражданскую войну в отношении своего мирного населения, в том числе и русских", — добавил депутат Госдумы.

Все позиции по данной ситуации, отметил Толстой, известны — и России, и Украины, и тех, кто поддерживает "независимости Украины в нынешнем формате".

"Спокойно будем работать с тем, что считаем первоочередным — терроризмом. А Украина пусть сама решает проблемы своего суверенитетам. Мы ей в этом помогать не собираемся", — заключил собеседник Sputnik.