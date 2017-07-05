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Чем займется новый губернатор Минской области

06.07.2017 10:42 — Новости Политики | БДГ  
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Назначенный президентом новый губернатор Минской области Анатолий Исаченко обозначил свои первоочередные задачи, которые намеревается выполнить.

В их числе он назвал проблемы с ростом кредиторской и дебиторской задолженности в организациях, невысокую прибыльность сельхозпроизводства, снижение загрузки предприятий строительного комплекса.

Он также считает, что необходимо укрепить финансовую дисциплину в различных отраслях производства, проконтролировать занятость населения и уделить внимание росту заработной платы.

Первоочередной задачей Исаченко назвал совершенствование сфер жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения – повышение уровня жизни населения.

«Главное – повышение благосостояния граждан. В области сформирована эффективная управленческая команда, способная выполнять на высоком уровне поставленные задачи. Кардинальных кадровых изменений не планируется», – отметил Исаченко.

Он подчеркнул, что Минская область вносит значимый вклад в экономику страны и обладает большим потенциалом развития. Доля региона в ВВП республики составляет около 14%, в производстве продукции сельского хозяйства – около 25%, в промышленности – 18%, в общем объеме инвестиций в основной капитал – около 23%.

В текущем году обеспечено выполнение пяти из шести доведенных ключевых показателей эффективности работы.

Напомним, Анатолий Исаченко был назначен президентом на должность председателя Минского облисполкома 4 июля.

24 мая 2017 года предыдущий глава Минской области, Семен Шапиробыл освобожден от должности председателя Миноблисполкома в связи с переходом на другую работу. 

Фото: БЕЛТА

 
 
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Назначенный президентом новый губернатор Минской области Анатолий Исаченко обозначил свои первоочередные задачи, которые намеревается выполнить.

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