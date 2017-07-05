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Чем займется новый губернатор Минской области
06.07.2017 10:42 — Новости Политики | БДГ
Назначенный президентом новый губернатор Минской области Анатолий Исаченко обозначил свои первоочередные задачи, которые намеревается выполнить.
В их числе он назвал проблемы с ростом кредиторской и дебиторской задолженности в организациях, невысокую прибыльность сельхозпроизводства, снижение загрузки предприятий строительного комплекса.
Он также считает, что необходимо укрепить финансовую дисциплину в различных отраслях производства, проконтролировать занятость населения и уделить внимание росту заработной платы.
Первоочередной задачей Исаченко назвал совершенствование сфер жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения – повышение уровня жизни населения.
«Главное – повышение благосостояния граждан. В области сформирована эффективная управленческая команда, способная выполнять на высоком уровне поставленные задачи. Кардинальных кадровых изменений не планируется», – отметил Исаченко.
Он подчеркнул, что Минская область вносит значимый вклад в экономику страны и обладает большим потенциалом развития. Доля региона в ВВП республики составляет около 14%, в производстве продукции сельского хозяйства – около 25%, в промышленности – 18%, в общем объеме инвестиций в основной капитал – около 23%.
В текущем году обеспечено выполнение пяти из шести доведенных ключевых показателей эффективности работы.
Напомним, Анатолий Исаченко
24 мая 2017 года предыдущий глава Минской области, Семен Шапиро,
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Назначенный президентом новый губернатор Минской области Анатолий Исаченко обозначил свои первоочередные задачи, которые намеревается выполнить.
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