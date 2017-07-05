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Россия в ПА ОБСЕ концентрируется на проблеме борьбы с терроризмом

06.07.2017 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Россия в ОБСЕ концентрирует свое внимание на проблеме борьбы с терроризмом, заявил глава российской делегации в ПА ОБСЕ, замглавы Госдумы РФ Петр Толстой.

Россия в ПА ОБСЕ концентрируется на проблеме борьбы с терроризмом
© Sputnik / Виктор Толочко
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Российская идея создать в ОБСЕ специальный комитет по антитеррору нашла поддержку у стран-участниц организации. Постоянный комитет ПА ОБСЕ принял решение об учреждении спецкомитета ассамблеи по борьбе с терроризмом. Предложение озвучила председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. Ранее с подобными предложениями выступал сам Ковалев, а также председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

"Это важная победа нашей дипломатии и, мне кажется, первый шаг, чтобы найти точки соприкосновения в международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом", — рассказал Sputnik Толстой.

По словам депутата, кроме проблем терроризма Россия следит и за дискуссией по миграции.

"Мы понимаем проблемы наших европейских коллег, сочувствуем и считаем, что миграционный кризис в Европе — прямой итог вмешательства европейских стран в суверенные дела стран — под благовидными или неблаговидными предлогами", — обозначил он позицию РФ.

Парламентарий отметил, что в ПА ОБСЕ постепенно снижается уровень русофобии и непринятия российской позиции.

"Это естественный процесс, когда люди заблуждаются, делают это активно и яростно, осознание своей неправоты приходит. Небыстро, но приходит. Идею комитета по антитеррору долго отвергали только потому, что она исходила от России. Тот факт, что сегодня полностью разделяется позиция — знак снижения русофобии", — отметил Толстой.

То же самое он видит и по неформальному общению с другими европейскими парламентариями.

"Даже если страны голосуют против нашей позиции, то потом подходят и говорят, что понимают наши взгляды. Они это делают по инерции. Но инерция растворится, а Россия останется", — заключил собеседник Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Уровень русофобии со стороны европейских дипломатов постепенно снижается, отметил парламентарий.

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