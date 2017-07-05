ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь осуждает идею сноса советских памятников в Польше

06.07.2017 11:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Беларусь негативно относится к инициативе по сносу в Польше всех советских памятников, заявил в четверг в Минске, отвечая на вопрос Sputnik, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Беларусь осуждает идею сноса советских памятников в Польше
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД отреагировал на закрашенные белорусскоязычные знаки в Польше

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. После голосования польских сенаторов решение осудило министерство иностранных дел России: закон был назван в РФ "глумлением".

Как напомнил Мирончик, руководством Польши закон еще не подписан.

"Каждый белорус принимает подобные новости с искренней болью. Наша страна потеряла в войне каждого третьего, мы не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, которые устанавливались в память героев-освободителей", — заявил Мирончик.

Беларусь осуждает идею сноса советских памятников в Польше
© Flickr/ Hauptillusionator
Глава МИД Польши: концлагерь в Освенциме освободили украинцы

Представитель МИД напомнил, что именно советские войска открывали ворота Освенцима и помогали полякам вернуть национальное государство. "Цинично ставить знак равенства между советскими воинами и нацистами", — отметил Мирончик.

Беларусь к такой инициативе относится как к попытке переписать историю и стереть историческую память о том, как десятки стран вместе сражались против общего врага.

"На этом фоне несколько противоречиво выглядят польские отзывы развивать наш диалог по историческим вопросам", — добавил начальник управления информации МИД.  

Для Беларуси, отметил Мирончик, память и памятники героям освободителям — это неотделимая часть истории.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейм Польши 22 июня проголосовал за законопроект, позволяющий снести в стране памятники всем советским воинам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Россия в ПА ОБСЕ концентрируется на проблеме борьбы с терроризмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика