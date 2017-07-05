Беларусь осуждает идею сноса советских памятников в Польше

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Беларусь негативно относится к инициативе по сносу в Польше всех советских памятников, заявил в четверг в Минске, отвечая на вопрос Sputnik, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД отреагировал на закрашенные белорусскоязычные знаки в Польше

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. После голосования польских сенаторов решение осудило министерство иностранных дел России: закон был назван в РФ "глумлением".

Как напомнил Мирончик, руководством Польши закон еще не подписан.

"Каждый белорус принимает подобные новости с искренней болью. Наша страна потеряла в войне каждого третьего, мы не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, которые устанавливались в память героев-освободителей", — заявил Мирончик.

Представитель МИД напомнил, что именно советские войска открывали ворота Освенцима и помогали полякам вернуть национальное государство. "Цинично ставить знак равенства между советскими воинами и нацистами", — отметил Мирончик.

Беларусь к такой инициативе относится как к попытке переписать историю и стереть историческую память о том, как десятки стран вместе сражались против общего врага.

"На этом фоне несколько противоречиво выглядят польские отзывы развивать наш диалог по историческим вопросам", — добавил начальник управления информации МИД.

Для Беларуси, отметил Мирончик, память и памятники героям освободителям — это неотделимая часть истории.