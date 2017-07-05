МИНСК, 6 июл — Sputnik. В Евросоюзе приветствуют освобождение из СИЗО активистов "Белого легиона" — фигурантов так называемого дела "патриотов", заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

Как ранее сообщал Sputnik, все ранее задержанные фигуранты дела были освобождены из СИЗО №1. На минувшей неделе из-под стражи были освобождены последние задержанные, в том числе книгоиздатель Мирослав Лозовский, который, якобы, является одним из создателей "Белого легиона" — расформированного в 2000 году общественного объединения.

"Мы рады, что все эти люди вышли из-под стражи", — сказала Викторин.

Тем не менее, подчеркнула европейский дипломат, в ЕС продолжают внимательно следить за этим делом.