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Евросоюз рад освобождению фигурантов дела "Белого легиона"

06.07.2017 12:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. В Евросоюзе приветствуют освобождение из СИЗО активистов "Белого легиона" — фигурантов так называемого дела "патриотов", заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

Евросоюз рад освобождению фигурантов дела "Белого легиона"
© Фото: страница Мирослава Лозовского в Facebook
Дело "Белого легиона": вышли все – и Мирослав Лозовский

Как ранее сообщал Sputnik, все ранее задержанные фигуранты дела были освобождены из СИЗО №1. На минувшей неделе из-под стражи были освобождены последние задержанные, в том числе книгоиздатель Мирослав Лозовский, который, якобы, является одним из создателей "Белого легиона" — расформированного в 2000 году общественного объединения. 

"Мы рады, что все эти люди вышли из-под стражи", — сказала Викторин. 

Тем не менее, подчеркнула европейский дипломат, в ЕС продолжают внимательно следить за этим делом.

 
Теги: Минск
 
 
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Тем не менее, в ЕС продолжают внимательно следить за перипетиями этого дела, заявляет глава представительства Евросоюза в Минске.

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