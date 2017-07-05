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Евросоюз рад освобождению фигурантов дела "Белого легиона"
06.07.2017 12:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. В Евросоюзе приветствуют освобождение из СИЗО активистов "Белого легиона" — фигурантов так называемого дела "патриотов", заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.
Как ранее сообщал Sputnik, все ранее задержанные фигуранты дела были освобождены из СИЗО №1. На минувшей неделе из-под стражи были освобождены последние задержанные, в том числе книгоиздатель Мирослав Лозовский, который, якобы, является одним из создателей "Белого легиона" — расформированного в 2000 году общественного объединения.
"Мы рады, что все эти люди вышли из-под стражи", — сказала Викторин.
Тем не менее, подчеркнула европейский дипломат, в ЕС продолжают внимательно следить за этим делом.
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Тем не менее, в ЕС продолжают внимательно следить за перипетиями этого дела, заявляет глава представительства Евросоюза в Минске.
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