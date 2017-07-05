Минск не получал предложения отправить военных наблюдателей в Сирию

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Беларусь не получала каких-либо официальных предложений по линии СНГ о направлении в Сирию военных наблюдателей, заявил в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Накануне Россия, по информации главы делегации РФ на переговорах по Сирии в Астане Александра Лаврентьева, обратилась к странам СНГ с вопросом о возможности направления контингента в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации.

"Пока не получали каких-либо официальных предложений по линии СНГ", – сказал Мирончик.

Он также уточнил, что в любом случае Беларуси будет необходима детальная информация – по формату миротворческих сил, их составу и задачам.

По словам представителя МИД Беларуси, наблюдатели направляются в зоны конфликтов на основании мандата Совета безопасности ООН, что зафиксировано не только в законодательстве Беларуси, но и в соглашении по миротворческой деятельности ОДКБ.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ (запрещенная в ряде государств террористическая организация "Исламское государство") по просьбе властей страны.

Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.