Депутат Госдумы РФ: мы не боимся критических резолюций

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Депутат государственной думы Российской Федерации Леонид Слуцкий не видит оснований бояться принятия критических для российской стороны резолюций на летней сессии ПА ОБСЕ в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Россия в ПА ОБСЕ концентрируется на проблеме борьбы с терроризмом

В беседе с журналистами Слуцкий отметил, что роль ПА ОБСЕ в архитектуре внешних контактов федерального собрания возрастает. Он напомнил, что ранее Россия временно приостановила свое участие в ПА ОБСЕ, однако сейчас организация снова возвращается к своей первоначальной формуле. При этом парламентарий напомнил, что ПА ОБСЕ приняла к рассмотрению проект резолюции о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Что касается позиции Украины, украинской резолюции, которая, как мы понимаем после вчерашнего заседания постоянного комитета, будет с большой вероятностью принята ПА ОБСЕ, то мы этого не боимся. У нас своя совершенно четкая позиция, которая становится все более понятной мировому сообществу", — сказал депутат по этому поводу.

Он подчеркнул, что резолюции критического характера неизбежно сопровождают любые изменения на политической карте мира.

"Мы достаточно спокойны и считаем, что наше сотрудничество на площадке ПА ОБСЕ становится все более конструктивным. Безусловно, все лучше нам удается продвигать политическую линию РФ, это важнейшее сегодня нас на этой площадке", — добавил парламентарий.

Он заметил, что Россия на площадке ПА ОБСЕ занята процессами формирования новой европейской архитектуры и равновесной схемы взаимодействия между государствами-членами. Это касается миграционной проблематики, противодействия новым вызовам и угрозам, таким как международный терроризм и наркотрафик.



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"Уверен, что нам удастся убедить коллег поддержать в субботу кандидатуру Николая Ковалева на должность вице-спикера Парламентской ассамблеи. Он внес серьезный вклад в деятельность, касающуюся противодействия международному терроризму, возглавляет соответствующий комитет. Его избрание вице-спикером станет важным шагом", — добавил Слуцкий.

Говоря о проекте минской резолюции ПА ОБСЕ, парламентарий призвал "не возводить подобные документы в высокую степень".

"Я считаю, что относительно предмета, который рассматривается в минской резолюции, большое количество стран ПА ОБСЕ придут к единому здравому знаменателю в ближайшее время. Я не считал бы, что здесь что-то для нас заложено существенно опасное", — добавил он.

Слуцкий констатировал, что сейчас Россия находится под шквалом критики в связи с крымским досье, в связи с досье по юго-востоку Украины и минскими соглашениями.

"Нас подвергают санкциям за якобы невыполнение этих соглашений, стороной которых Россия даже не является. Она является их инициатором, постоянным участником переговорного процесса, но никоим образом не стороной соглашений. С этой точки зрения ПА ОБСЕ является прекрасной площадкой для того, чтобы доводить нашу позицию до партнеров. А что касается разного рода резолюций, то, как мы знаем, и по ПА ОБСЕ, и Совету Европы, эти резолюции пересматриваются, а работа продолжается", — резюмировал он.