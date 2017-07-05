РФ выступает против восстановления суверенитета Украины. Беларусь с ней не согласна

Делегация РФ заявила, что будет выступать против резолюции Украины, в которой сказано о «восстановлении суверенитета». Беларусь не поддержала попытку РФ снять с повестки дня ПА ОБСЕ украинскую резолюцию.

На рассмотрение Парламентской ассамблеи ОБСЕ Украина выдвинула резолюцию, в которой требует восстановить ее суверенитет.

Однако российская делегация в корне не согласна с этим положением.

«Мы категорически против резолюции, которая предложена Украиной, которая называется "восстановление суверенитета". Мы считаем, что страна, которая не имеет суверенитета, не имеет права быть представленной на ПА ОБСЕ», – заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель российской делегации на ПА ОБСЕ Петр Толстой журналистам в среду в Минске.

Толстой заявил также, что такие требования подрывают конструктивный дух сотрудничества и призывает к конфронтации внутри организации.

В украинской резолюции обозначены 36 пунктов, и делегация РФ выступает против каждого из них. Толстой назвал это «пропагандистскими штампами нынешних киевских властей».

Толстой утверждает, что делегации других стран согласны с позицией России, однако если у украинской стороны есть желание дискутировать по 36 пунктам, в которых содержатся обвинения против РФ, то у российской делегации есть 136 фактов в адрес Украины.

Беларусь не поддержала позицию России

Проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», подготовленный Комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ, был выдвинут на рассмотрение ассамблеи и содержит признание факта контроля определенных районов ДНР и ЛНР со стороны «русских гибридных сил».

Резолюция призывает Россию, «как оккупирующую державу на Крымском полуострове», обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ на территории Крыма, а также напоминает о поддержке Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации на Донбассе.

Белорусская делегация, как и многие другие, учавствующие в заседании ПАСЕ ОБСЕ, не поддержала позицию России.

«Наши уважаемые коллеги, в том числе и коллеги из Беларуси, не поддержали нас по украинской резолюции», – заявил Толстой Sputnik.

Таким образом, украинская резолюция будет рассмотрена и станет частью глобальной резолюции ОБСЕ «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».