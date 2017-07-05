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Лукашенко совершит визит на Украину в конце июля
06.07.2017 13:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит на Украину в конце июля, заявила в четверг пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
© Фото: пресс-служба президента Украины
В конце апреля этого года во время посещения белорусским лидером Чернобыля по случаю годовщины аварии на ЧАЭС
"Могу подтвердить, что планируется визит главы государства на Украину в ближайшее время. Предполагается, в конце июля", — заявила журналистам Эйсмонт.
По ее словам, предстоящий визит станет следствием достигнутых договоренностей между главами государств весной.
Накануне торгово-промышленная палата Украины заявила, что 21 июля Киев примет украино-белорусский экономический форум. В мероприятии планируется участие президентов.
Кроме того, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Лукашенко обещал в ближайшее время приехать на Украину.
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Будущий визит станет следствием тех договоренностей, которые были достигнуты президентами двух стран в конце апреля текущего года.
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