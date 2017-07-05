Лукашенко совершит визит на Украину в конце июля

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит на Украину в конце июля, заявила в четверг пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.



© Фото: пресс-служба президента Украины Лукашенко ждут в Киеве 21 июля

В конце апреля этого года во время посещения белорусским лидером Чернобыля по случаю годовщины аварии на ЧАЭС состоялось его встреча с президентом Петром Порошенко . Украинский лидер пригласил своего коллегу совершить официальный визит летом .

"Могу подтвердить, что планируется визит главы государства на Украину в ближайшее время. Предполагается, в конце июля", — заявила журналистам Эйсмонт.

По ее словам, предстоящий визит станет следствием достигнутых договоренностей между главами государств весной.

Накануне торгово-промышленная палата Украины заявила, что 21 июля Киев примет украино-белорусский экономический форум. В мероприятии планируется участие президентов.

Кроме того, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Лукашенко обещал в ближайшее время приехать на Украину.