Сенатор: резолюция по Восточной Европе – плохая

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Подготовленная Швецией резолюция по ситуации в Восточной Европе, в том числе Беларуси и России, плохая и способствует усилению конфронтации на континенте, такое мнение Sputnik высказал на сессии ПА ОБСЕ в Минске Владимир Джабаров.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутат Госдумы РФ: мы не боимся критических резолюций

Резолюция по ситуации в Восточной Европе рассматривается делегатами летней сессии ПА ОБСЕ в эти дни в Минске. Шведские авторы критично высказываются в резолюции о степени свободы слова и демократии в постсоветских странах — в том числе Беларуси, России и Азербайджане.

"Я думаю, это плохая резолюция, если выражаться максимально простым языком. Она направлена на усиление конфронтации, а не сближение стран. Нельзя все страны стричь под одну гребенку. Хорошую мысль высказал президент Франции Макрон (Эммануэль) — он сказал, что члены ЕС должны двигаться с разными скоростями. Одни страны уверенно идут, другие помедленнее. А насильно внедрять те формы демократии, которые проповедует та же Швеция, в Беларуси или России — контрпродуктивно", — заявил Джабаров.

Сенатор напомнил: в каждой стране общество имеет свои традиции и взгляды. "Если народ в той же Беларуси устраивает то, как они живут — не ходят же со своим уставом в чужой монастырь", — уточнил Джабаров.

В то же время, Россия перед собой ставит в рамках парламентской ассамблеи цель максимально донести позицию страны до международных парламентариев.

"Наша задача здесь — довести позицию России до парламентариев, которая во многом искажена некоторыми западными СМИ и частью делегатов, в том числе и их Украины. Терпение, упорство и объективность помогут рано или поздно переломить нам эту ситуацию. Во всяком случае, я за последние два с половиной года заметил, что позиция ОБСЕ изменилась в лучшую сторону", — заявил собеседник Sputnik.

Джабаров отметил, что после событий 2014 года в ОБСЕ было откровенное неприятие российской позиции, "а сегодня открытых антироссийских выступлений становится все меньше".

"Достойно ведут себя представители "старой" Европы, немного более ожесточенная позиция о "молодых европейцев" — стран Прибалтики и Украины. Но я считаю, что это издержки их роста, со временем мы сможем переломить ситуацию", — сказал сенатор.

Россию, уверен член Совета Федерации, начинают слышать.