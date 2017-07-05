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ПА ОБСЕ считает важным предложение Минска по "Хельсинки-2"
06.07.2017 13:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла позитивно оценивает предложение Беларуси начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 июля, на церемонии открытия летней сессии ПА ОБСЕ в Минске предложил начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса.
"Это хорошее, нужное предложение", — заявил Монтелла журналистам на полях сессии ПА ОБСЕ в четверг в Минске.
Он поздравил белорусскую сторону с удачной организацией мероприятия и отметил, что делегатам нравятся созданные для них условия.
Генсек ПА ОБСЕ считает, что участие в сессии позволит европейским парламентариям лучше узнать Беларусь и избавиться от штампов в отношении республики.
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Участие европейских парламентариев в сессии ПА ОБСЕ в Минске поможет им лучше узнать Беларусь, считает генсек организации.
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