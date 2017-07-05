МИНСК, 6 июл — Sputnik. Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла позитивно оценивает предложение Беларуси начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко предложил Европе новую политическую стратегию

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 июля, на церемонии открытия летней сессии ПА ОБСЕ в Минске предложил начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса.

"Это хорошее, нужное предложение", — заявил Монтелла журналистам на полях сессии ПА ОБСЕ в четверг в Минске.

Он поздравил белорусскую сторону с удачной организацией мероприятия и отметил, что делегатам нравятся созданные для них условия.

Генсек ПА ОБСЕ считает, что участие в сессии позволит европейским парламентариям лучше узнать Беларусь и избавиться от штампов в отношении республики.