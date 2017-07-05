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ПА ОБСЕ считает важным предложение Минска по "Хельсинки-2"

06.07.2017 13:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла позитивно оценивает предложение Беларуси начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса, сообщает корреспондент Sputnik.

ПА ОБСЕ считает важным предложение Минска по "Хельсинки-2"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 июля, на церемонии открытия летней сессии ПА ОБСЕ в Минске предложил начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса.

"Это хорошее, нужное предложение", — заявил Монтелла журналистам на полях сессии ПА ОБСЕ в четверг в Минске.

Он поздравил белорусскую сторону с удачной организацией мероприятия и отметил, что делегатам нравятся созданные для них условия.

Генсек ПА ОБСЕ считает, что участие в сессии позволит европейским парламентариям лучше узнать Беларусь и избавиться от штампов в отношении республики.

 
Теги: Минск
 
 
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Участие европейских парламентариев в сессии ПА ОБСЕ в Минске поможет им лучше узнать Беларусь, считает генсек организации.

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