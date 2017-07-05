ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РФ высказалась против проекта резолюции ПА ОБСЕ по Украине

06.07.2017 15:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Российская делегация на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске высказалась против проекта резолюции относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, передает корреспондент Sputnik.

РФ высказалась против проекта резолюции ПА ОБСЕ по Украине
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь не поддержала Россию в оценке резолюции по Украине

Такое мнение российской стороны во время заседания оргкомитета сессии высказал глава российской делегации, вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.

"Мы категорически против предложенной Украиной резолюции, которая называется "восстановление суверенитета". Мы считаем, что страна, которая не имеет суверенитета, не имеет права быть представленной на ПА ОБСЕ", — подчеркнул он.

Несмотря на это, по словам представителя делегации Украины, депутата Радикальной партии Игоря Попова, большинство стран поддержали резолюцию. В поддержку высказалась и белорусская сторона.

Вице-спикер Палаты представителей Болеслав Пирштук объяснил журналистам, почему Беларусь не поддержала Россию, которая предлагала снять с повестки дня сессии ПА ОБСЕ украинскую резолюцию.

"Наша позиция понятна. Мы поддерживаем мир в этом регионе. Мы занимаем абсолютно нейтральную позицию, и нам важно, чтобы этот мир установился как можно раньше. Мы являемся миротворческой площадкой. Мы договорились, в том числе с российскими и украинскими коллегами, что эта позиция должна быть понятна. Мы соседи. Мы должны выстраивать хорошие и мирные отношения. Вот и все. никаких проблем мы не видим", — сказал Пирштук.

РФ высказалась против проекта резолюции ПА ОБСЕ по Украине
© Sputnik / Виктор Толочко
ПА ОБСЕ считает важным предложение Минска по "Хельсинки-2"

В то же время Россия, Беларусь и другие страны высказались за то, чтобы из проекта резолюции ПА ОБСЕ по ситуации в восточной Европе были исключены все пункты, в которых содержится критика белорусских властей.

В частности, как отмечается в проекте резолюции, парламентские выборы в Беларуси в 2016 году и президентские выборы в 2015 году не были свободными и честными. Также в проекте резолюции выражается сожаление по поводу введения в республике "почти фактического запрета" на проведение пикетов, митингов и демонстраций представителями гражданского общества и оппозиции. Авторы проекта считают, что нарушения прав человека в республике носят системный и структурный характер. В документе осуждается отсутствие свободы СМИ в республике и отмечается, что в стране действуют законы, ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета. В основном проекте резолюции 11 пунктов из 23-х посвящены критике Беларуси. В поправках к документу многие пункты предлагается исключить.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь, Россия и другие страны предлагают исключить из проекта резолюции по ситуации в восточной Европе все пункты с критикой Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
ПА ОБСЕ считает важным предложение Минска по "Хельсинки-2"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика