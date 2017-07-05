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Лукашенко не согласен, что в отношениях с США наступает кризис

06.07.2017 16:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен с утверждением, что в отношениях Минска и Вашингтона наступает период кризиса, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко не согласен, что в отношениях с США наступает кризис
© Фото: пресс-служба президента РБ
Лукашенко о национальной идее, ВГС в Москве и отношениях с Западом

В четверг белорусский лидер провел встречу с делегацией Конгресса США, которая прибыла в Минск для участия в летней сессии ПА ОБСЕ.

"Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация "выдохлась", что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен: кризиса никакого нет. Но дефицит идей присутствует. Поэтому наша сегодняшняя встреча очень важна для поддержания даже той динамики, которая когда-то была наработана", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Минску известны все ожидания Вашингтона в области прав человека, демократии и других вопросов. Глава государства заявил о готовности их обсуждать на любой площадке. По словам президента, он готов выслушать любые замечания и идеи по любой тематике. Лукашенко также выступил с предложением подумать над тем, как стороны могли бы придать белорусско-американским отношениям большую активность.

"Необходимо в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской стороной диалог по чувствительным темам. Время показало, что это эффективный механизм сближения позиций, устранения существующих между нашими странами разногласий", — добавил он.

От взаимных претензий и требований, уверен Лукашенко, нужно уходить, двигаться вперед. "Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова выслушать любые предложения и замечания, даже аргументированную критику со стороны Штатов. В свою очередь белорусская сторона будет весьма откровенна в отношении своей позиции по США.

 
Теги: Минск
 
 
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Заинтересованность Беларуси в полноценных партнерских отношениях с США остается неизменной, несмотря на слегка замедлившуюся динамику их развития.

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