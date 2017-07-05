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Меркель не будет посредником между Путиным и Трампом на G20
06.07.2017 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своем нежелании быть посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20, сообщают местные СМИ.
© Sputnik Сергей Гунеев
Саммит "двадцатки" состоится Гамбурге 7-8 июля. Встреча лидеров России и США запланирована на пятницу.
"Нет", — сказала Меркель, отвечая на вопрос, намерена ли она выполнять на роль посредника.
Она отметила, у Германии и Евросоюза есть своя позиция по различным вопросам, в том числе по кризису на Украине. "В этом плане мы стараемся в «нормандском формате», в том числе с США, найти решение вместе", — пояснила канцлер.
Меркель отметила, что роль принимающей стороны саммита заключается в нахождении компромиссов, в частности канцлер отметила, что в вопросе Парижского соглашения по климату "есть различные опции, которые можно обсуждать".
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