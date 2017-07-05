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Меркель не будет посредником между Путиным и Трампом на G20

06.07.2017 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своем нежелании быть посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20, сообщают местные СМИ.

Меркель не будет посредником между Путиным и Трампом на G20
© Sputnik Сергей Гунеев
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Саммит "двадцатки" состоится Гамбурге 7-8 июля. Встреча лидеров России и США запланирована на пятницу.

"Нет", — сказала Меркель, отвечая на вопрос, намерена ли она выполнять на роль посредника.

Она отметила, у Германии и Евросоюза есть своя позиция по различным вопросам, в том числе по кризису на Украине. "В этом плане мы стараемся в «нормандском формате», в том числе с США, найти решение вместе", — пояснила канцлер.

Меркель отметила, что роль принимающей стороны саммита заключается в нахождении компромиссов, в частности канцлер отметила, что в вопросе Парижского соглашения по климату "есть различные опции, которые можно обсуждать".

 
Теги: Минск
 
 
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