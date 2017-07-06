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Беларусь может наладить сотрудничество с администрацией Трампа

06.07.2017 21:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Возможности для положительных изменений есть в отношениях Беларуси и США, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Беларусь может наладить сотрудничество с администрацией Трампа
© Фото: пресс-служба президента РБ
Лукашенко не согласен, что в отношениях с США наступает кризис

Во время сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла встреча президента Беларуси и представителей США. Александр Лукашенко высказался о заинтересованности Беларуси в развитии полноценных партнерских соглашений с Соединенными Штатами. Делегаты из США сближение поддержали.

"Я вижу возможности для сотрудничества с новой администрацией президента Трампа, возможности для положительных изменений. С перспективами и для США, и для Беларуси", — сообщил Роджер Уикер, член Сената Конгресса США.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что от взаимных претензий и требований нужно уходить, двигаться вперед. "Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова выслушать любые предложения и замечания, даже аргументированную критику со стороны Штатов. Белорусская сторона будет весьма откровенна в отношении своей позиции по США.

Парламентская сессия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проходит в Минске с 5 по 9 июля. В ней принимают участие более трех сотен делегатов. Сессия пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг белорусский лидер провел встречу с делегацией Конгресса США, которая прибыла в Минск для участия в летней сессии ПА ОБСЕ.

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