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Третий день ПА ОБСЕ в Минске: что рассмотрят парламентарии
07.07.2017 07:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Дебаты и рассмотрение дополнительных вопросов ожидаются в пятницу на заседаниях комитетов сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая проходит в эти дни в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сессия ПА ОБСЕ открылась в столице Беларуси 5 июля. Для участия в обсуждении стратегий развития международного сотрудничества в Минске собрались более трех сотен парламентариев из десятков стран мира, а приветствовал участников ассамблеи лично президент Александр Лукашенко.
Согласно программе сессии, в пятницу парламентарии продолжат работу в комитетах: по политическим вопросам и безопасности, экономическим вопросам, наукам, технологиям и окружающей среде, а также комитетах по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.
Проекты резолюций комитетов уже были представлены авторами, а 7 июля продолжатся дебаты по проектам и рассмотрение дополнительных вопросов.
Среди вынесенных на обсуждение документов — резолюция Швеции "О Восточной Европе", в которой критикуется состояние демократических прав и свобод в постсоветских странах. Российские парламентарии уже назвали проект резолюции плохим и направленным на разобщение стран ОБСЕ.
Также продолжат обсуждать и вопросы резолюции "О суверенитете Украины" — российская делегация
Помимо резолюций по комитетам, по итогам работы летней сессии ПА ОБСЕ в Минске будет принята и Минская декларация — ее наполнение также зависит от того, к каким соглашениям придут между собой делегации разных стран.
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В пятницу три сотни депутатов из разных стран мира продолжат обсуждать в Минске проекты резолюций и дискутировать об общих проблемах.
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