МИНСК, 7 июл — Sputnik. Саммит "большой двадцатки" в Гамбурге запомнится не только первой встречей президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, но и массовыми протестами, в которых пострадали десятки полицейских.



© REUTERS Michael Kappeler/POOL Меркель не будет посредником между Путиным и Трампом на G20

"Черный блок" и другие

Накануне саммита изначально носивший мирный характер санкционированный властями Гамбурга митинг, в котором приняли участие 650 человек, перерос в многотысячную манифестацию, в проведение которой пришлось вмешаться правоохранительным органам.

Полиция перекрыла путь колонне, следовавшей по центру города. В толпе, насчитывающей приблизительно 12 тысяч человек, была группа людей в черной одежде, их лица были закрыты шарфами, что является нарушением закона о массовых собраниях. Эти люди начали бросать в полицейских файеры и бутылки. В ответ правоохранители применили спецсредства и попытались отделить "черный блок".

Колонну манифестантов удалось разделить на отдельные группы, однако протесты не прекращались, и полицейские начали разгонять толпу водометами. Протесты утихли уже глубоко за полночь.

Полицейские подсчитали "потери" — всего в результате стычек с демонстрантами получили ранения 76 правоохранителей. Точное число пострадавших среди митинговавших пока не известно, однако по информации немецких СМИ, в больницы попало большое количество гражданских.



© REUTERS Hannibal Hanschke Немой протест серых людей - Гамбург протестует против G20 12

Встреча Путина и Трампа

Лидеры Двух сверхдержав, Владимир Путин и Дональд Трамп, проведут первую встречу на полях саммита "двадцатки" во вторую половину дня пятницы. От диалога Путин-Трамп ожидают многого, в том числе "потепления" отношений между Россией и США, которые, по мнению экспертов, находятся в низшей точке со времен "холодной войны".

"Встреча действительно важна, ее все ждут. У президентов состоялись четыре телефонных разговора, но этого, конечно, недостаточно, поскольку сейчас и для двусторонних отношений этот важен разговор, двусторонние отношения практически на нуле. Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, имеет первоочередное значение", — цитирует РИА Новости слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Кроме глав государств, переговоры проведут также и госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров. Руководители внешнеполитических ведомств проведут встречу за закрытыми дверями.