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Харстед: резолюцию Литвы не приняли, но своей цели она достигла

07.07.2017 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл – Sputnik. Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед на встрече с представителями общественности и СМИ в четверг рассказал, почему ПА отказалась от рассмотрения инициированной Литвой резолюции по Беларуси.

Харстед: резолюцию Литвы не приняли, но своей цели она достигла
© Sputnik / Виктор Толочко
Гайдукевич: на сессии ПА ОБСЕ отклонили резолюцию Литвы по БелАЭС

В среду на церемонии открытия летней сессии ПА ОБСЕ в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что резолюция Литвы не будет рассматриваться на сессии, и назвал это "разумным шагом". 

"Резолюцию Литвы о правах человека в Беларуси и строительстве АЭС в Островце не стали рассматривать на сессии ПА ОБСЕ в Минске из-за неудачной комбинации тем", – сказал Харстед. 

Он подчеркнул, что понимает важность ядерной энергетики для экономики той или иной страны, и рассказал, что много лет назад и сам был активистом движения против развития атомной энергетики. Однако в случае с литовской резолюцией он выступал не от себя лично, а транслировал мнение политических объединений, которые приняли решение не ставить этот документ на рассмотрение. 

"Так было сделано, потому что это было смешение двух важных тем. Это была неудачная комбинация, поэтому резолюция была отклонена", – сказал он.

Говоря о второй резолюции, в которой упоминается в том числе ситуация с правами человека в Восточной Европе и в Беларуси в частности, Харстед отметил, что сам факт принятия этого документа не так важен.

"Иногда такие резолюции очень важны для стран, которых они касаются. Но, если быть честным, не так много глав МИД в Европе эти резолюции читают, поэтому их смысл не в том, чтобы быть принятыми, а в дискуссиях на Парламентской ассамблее вокруг тем, которые в них содержатся. Это дает более глубокое понимание тем, которые стоят на повестке дня в разных странах", – отметил Харстед.

Он также выразил мнение, что литовская резолюция, хотя и не была принята к рассмотрению, все же достигла своей цели. "95% тех, кто вообще никогда не слышал о ситуации с БелАЭС, о ней узнают", – подчеркнул вице-президент ПА.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламентская ассамблея ОБСЕ не приняла резолюцию к рассмотрению из-за "неудачного сочетания тем", но благодаря ей о БелАЭС и других фактах в Беларуси узнали очень...

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