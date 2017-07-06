ПА ОБСЕ приняла резолюцию Беларуси по психотропам

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Резолюция Беларуси "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ" была принята на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая походит в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Резолюция Минска по психотропам получила поддержку в ПА ОБСЕ

В четверг белорусская делегация провела презентационный мероприятие в поддержку своей резолюции, на котором представители МВД республики рассказали о том, как в Беларуси строится противодействие распространению новым синтетически наркотикам и писхоактивным веществам. На этом же мероприятии представители белорусского парламента заявили, что проект резолюции уже нашел поддержку у примерно половины страновых делегаций, присутствующих на сессии.

В пятницу ПА ОБСЕ приняла белорусскую резолюцию, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского парламента.

"Тема непростая, и мы понимаем, что выработать общие оперативные подходы реагирования будет непросто, но вместе с тем приятно, что нашу резолюцию поддержали большинством голосов. Это говорит о том, что тему мы выбрали актуальную и очень важную для всего пространства ОБСЕ", — подчеркнул заместитель председателя Палаты представителей Беларуси Болеслав Пирштук после представления резолюции парламентариям.