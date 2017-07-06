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Депутат из Кыргызстана: Беларусь отлично подготовилась к ПА ОБСЕ

07.07.2017 12:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Беларусь подготовилась к проведению летней сессии ПА ОБСЕ в Минске на очень высоком уровне, такое мнение высказал Sputnik парламентарий из Кыргызстана Улан Примов.

Депутат из Кыргызстана: Беларусь отлично подготовилась к ПА ОБСЕ
© Sputnik Максим Блинов
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Сессия парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проходит в эти дни в столице Беларуси. Для участия в событии в республике собрались несколько сотен парламентариев из разных стран мира.

"Хотелось бы отметить очень высокий уровень подготовки наших белорусских коллег. Все делегаты между собой говорят, что Минск и наши белорусские коллеги подготовились к сессии ПА ОБСЕ очень тщательно", — заявил Sputnik Примов.

Отметил делегат и белорусские резолюции, которые находят поддержку в парламентской ассамблее.

"Особенно по резолюции, которая касается психотропных веществ. На голосовании комитета резолюция нашла очень большую поддержку, потому что наркотики — такие же большие угрозы, как терроризм и экстремизм", — выразил уверенность собеседник агентства.

Белорусская резолюция по противодействую психотропам и наркотикам была принята в пятницу в ходе рассмотрения профильным комитетом парламентской ассамблеи.

 
Теги: Минск
 
 
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Высоко оценили парламентарии и белорусскую резолюцию по психотропным веществам.

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