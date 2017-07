I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss. #G20Summit #USA

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Саммит в Гамбурге: большой политике – большие беспорядки Германия встретила саммит G-20 акционизмом - люди, покрытые серой цементной краской, изображали толпу, вынужденную подчиняться государству. Саммит начал привлекать...