Саммит в Гамбурге: большой политике – большие беспорядки

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Саммит лидеров G-20 — развитых индустриальных стран — окружен новостями о протестах антиглобалистов. Накануне в среду в Гамбурге, где проходит встреча мировых лидеров, состоялась акция "1000 Figures". В форме перфоманса участники акции пытались дать понять, что им не нравится быть подчиненной толпой.

В четверг манифестанты объявили о начале акции "Адский пикник". Протесты не ограничились актом искусства — в ходе столкновений с демонстрантами сегодня уже 159 полицейских получили ранения. Уже сорок пять человек задержаны, двенадцать заключены под стражу. Чтобы обеспечить порядок в городе, со всей Германии в Гамбург были переброшены 20 тысяч полицейских.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:25 / 10.44Mb / ) Sputnik. © Sputnik. Антиглобалисты в Гамбурге устроили массовые беспорядки

Что случилось в первый день саммита, читайте в обзоре Sputnik.

Изменения в программе первых леди

Из-за массовых протестов программу мероприятий, составленную для первых леди лидеров стран-участниц, пришлось откорректировать. Прежде планировалось, что долгое время они проведут в немецком центре прогнозирования климата. Но организаторы решили изменить место проведения и позволить гостьям заслушать доклады экспертов в отеле Atlantik на берегу Альстера.

В Гамбурге демонстранты осадили отель, где остановилась Меланья Трамп https://t.co/l9OMDTqIZN pic.twitter.com/4Pbioc4T18 — RT на русском (@RT_russian) 7 июля 2017 г.

​Меланья Трамп, супруга лидера США, не смогла отправиться на прогулку сегодня утром с другими первыми леди — демонстранты заблокировали подъезды к резиденции для гостей администрации Гамбурга, где проживают президент США и его супруга. Представители Меланьи сообщили, что непростая ситуация с обеспечением безопасности из-за протестов демонстрантов помешала ей присоединиться к другим спутницам глав государств.

Лидеры "двадцатки" обсудили терроризм

Сами лидеры G-20 активно обсуждают проблему мирового терроризма и финансовые вопросы, после перейдут к вопросам климата. Здесь у глав ряда государств накопилось немало вопросов к Трампу, который недавно заявил о том, что США откажутся исполнять Парижское соглашение по климату. Впрочем, Трамп вместе с президентом России Владимиром Путиным могут не попасть на обсуждение климатических вопросов — они наметили на это время переговоры.

Президент США Дональд Трамп оптимистично прокомментировал в Twitter предстоящие переговоры с Путиным: "С нетерпением жду сегодняшних встреч с мировыми лидерами, в том числе с Владимиром Путиным. Нам многое предстоит обсудить". Предполагается, что саммит даст возможность странам наладить отношения.