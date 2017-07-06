ПА ОБСЕ призывает Россию вывести свои войска из Крыма

Проект резолюции Украины «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» принят ПА ОБСЕ, Россия проголосовала против.

В документе ПА ОБСЕ заявляет о своем «полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь».

Парламентарии также заявили, что осуждают «временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающуюся гибридную агрессию России против Украины в Донбассе».

Резолюция содержит призыв к РФ прекратить спонсировать террористическую деятельность в Украине путем «притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы».

Документ призывает «перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине».

В документе также содержится призыв к Российской Федерации «обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований».

Тем временем, в ходе обсуждения резолюции председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригласил всех «в Российские Крым и Севастополь, которые вернулись в Российскую Федерацию на основе норм международного права, и посмотреть своими глазами на то, какую радость испытывают жители Крыма и Севастополя, насколько гармонично и успешной является их жизнь».

По словам Слуцкого, на юго-востоке Украины нет российских тяжелых вооружений и российских гибридных вооруженных сил.

Заместитель председателя Госдумы, руководитель российской делегации на сессии ПА ОБСЕ Петр Толстой, выступая также против резолюции, заявил, что ранее предлагалось отказаться от рассмотрения данного документа. Однако, продолжил он, «если Ассамблея хочет, то Россия может представить 136 пунктов нарушения украинскими властями норм международного права».

Автор резолюции Артур Герасимов заявил, что в Украине много фактов «российской агрессии» и российского оружия.

«Когда вы говорите о референдуме в Крыме, то каким образом референдум под дулами "Калашникова" соответствует нормам международного права? И когда вы говорите о том, что в отчете СММ ОБСЕ отсутствуют данные о присутствии российского вооружения, то что тогда значат слова система "Буратино" в этих отчетах? Это новейшие экземпляры российского оружия», – обратился Герасимов к своим российским коллегам и призвал их не врать.

Депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий, комментируя журналистам позицию Беларуси по украинской резолюции, заявил: «Беларусь намеренно не участвовала в обсуждении этой резолюции и воздержалась при голосовании. Это сделано потому, что мы являемся миротворческой площадкой как раз для решения этих вопросов. Это наша осознанная позиция соблюдения нейтралитета».

Напомним, 6 июля делегация РФ заявила , что будет выступать против резолюции Украины, в которой сказано о «восстановлении суверенитета». Беларусь не поддержала попытку РФ снять с повестки дня ПА ОБСЕ украинскую резолюцию.

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