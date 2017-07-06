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ПА ОБСЕ призывает Россию вывести свои войска из Крыма
07.07.2017 18:09 — Новости Политики | БДГ
Проект резолюции Украины «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» принят ПА ОБСЕ, Россия проголосовала против.
В документе ПА ОБСЕ заявляет о своем «полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь».
Парламентарии также заявили, что осуждают «временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающуюся гибридную агрессию России против Украины в Донбассе».
Резолюция содержит призыв к РФ прекратить спонсировать террористическую деятельность в Украине путем «притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы».
Документ призывает «перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине».
В документе также содержится призыв к Российской Федерации «обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований».
Тем временем, в ходе обсуждения резолюции председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригласил всех «в Российские Крым и Севастополь, которые вернулись в Российскую Федерацию на основе норм международного права, и посмотреть своими глазами на то, какую радость испытывают жители Крыма и Севастополя, насколько гармонично и успешной является их жизнь».
По словам Слуцкого, на юго-востоке Украины нет российских тяжелых вооружений и российских гибридных вооруженных сил.
Заместитель председателя Госдумы, руководитель российской делегации на сессии ПА ОБСЕ Петр Толстой, выступая также против резолюции, заявил, что
Автор резолюции Артур Герасимов заявил, что в Украине много фактов «российской агрессии» и российского оружия.
«Когда вы говорите о референдуме в Крыме, то каким образом референдум под дулами "Калашникова" соответствует нормам международного права? И когда вы говорите о том, что в отчете СММ ОБСЕ отсутствуют данные о присутствии российского вооружения, то что тогда значат слова система "Буратино" в этих отчетах? Это новейшие экземпляры российского оружия», – обратился Герасимов к своим российским коллегам и призвал их не врать.
Депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий, комментируя журналистам позицию Беларуси по украинской резолюции, заявил: «Беларусь намеренно не участвовала в обсуждении этой резолюции и воздержалась при голосовании. Это сделано потому, что мы являемся миротворческой площадкой как раз для решения этих вопросов. Это наша осознанная позиция соблюдения нейтралитета».
Напомним, 6 июля
Фото БелаПАН
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Проект резолюции Украины «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» принят ПА ОБСЕ, Россия проголосовала против.
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