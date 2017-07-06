Лукашенко и оппозиция заочно поспорили о правах человека

Власти Беларуси делают все, чтобы прав человека у нас было не меньше, чем в других странах Европы, заявил Лукашенко. С ним не согласны правозащитники и оппозиционные политики. Европейские депутаты подготовили резолюцию, где затрагиваются нарушения в этой области, документы могут приняты в ближайшие дни в рамках ПА ОБСЕ в Минске.

Не меньше прав, чем в других государствах Европы

Для начала вопросы соблюдения прав человека затронул сам Александр Лукашенко, когда приветствовал участников 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Так и сказал, что начнет свое выступление нетрадиционно «с реагирования на те вопросы, которые подняты вами, парламентариями», а среди этих вопросов есть «права человека, верховенство закона, демократии».

«Мы делаем все, чтобы в Беларуси было не меньше их, чем в других государствах Европы», — заявил Лукашенко, напомнив о принятом Национальном плане по правам человека.

Он также вспомнил о призывах отменить смертную казнь, говорит, что официальный Минск эти призывы слышит. Впрочем, на отмену высшей меры наказания рассчитывать не стоит: официальный лидер апеллирует к воле народа с того самого референдума, результаты которого в Европе не признали.

Нет нарушений и со свободой слова. Лукашенко уверен, что медийное пространство Беларуси «активно развивается», там есть «средства массовой информации разных форм собственности и политических взглядов».

«Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого. В век интернета это вообще лишено всякого смысла. А в развитии интернета и его доступности вы нас никогда не упрекнете. Со СМИ у нас проблем нет, я еще раз подчеркиваю. Тот, кто хочет знать о том, что происходит в мире, знает», — заявил глава Беларуси.

Спецдокладчик ООН раскритиковал власти Беларуси

С Парламентской ассамблеей ОБСЕ в Беларусь попал спецдокладчик ООН по нашей стране Миклош Харасти . Долгие годы официальный Минск отказывался впустить его в страну, так как не признает его мандат.

У нас Харасти не в качестве спецдокладчика, а как частное лицо, но все равно он поблагодарил власти страны за то, что они «проявили терпимость и разрешили здесь находится не смотря на то, что весьма часто, весьма радикально оно отказывалось признавать мандат Совета ООН по правам человека, который был принят после репрессий 2010-2011 годов после всеобщих президентских выборов». «Я это ценю», — подчеркнул Харасти, назвав это прогрессом с точки зрения терпимости.

Пожалуй, на этом приятные слова спецдокладчика для официального Минска и закончились.

1. Спецдокладчик ООН (который в Минске как бы не спецдокладчик) начал свой доклад с истории правозащитника Олега Волчека, «которого запоздало обвинили в участии в неразрешенных маршах против так называемого закона о тунеядстве».

«Он предложил двух свидетелей, которые доказали, что его не было на шествии. Но судья перед моими глазами просто отклонила свидетельские показания этих двух свидетелей. 6 человек пострадали от высокого давления и обезвоживания после 5 часов судебного процесса. Этот человек упал в обморок, приехала «скорая помощь», увезла его и он был осужден в отсутствии – был присужден штраф», — сказал Харасти.

2. Он неоднократно упомянул этот самый «закон о тудеядстве», задержания во время протестов против него.

3. Заявил о «серьезных проблемах с правами человека в Беларуси» и перечислил «уникальные явления Беларуси»: отсутствие разнообразия в СМИ – только государственные СМИ, только два оппозиционных депутата, работа парламента уже 20 лет «без какой-то видимости даже оппозиции», «любые общественные действия в стране должны получать разрешения» и т.д. 4. Сообщил о циклическом характере репрессий: «неизбежно если все зависит от политизированных решений властей, тогда уголовный статус определяется разрешением».

5. Раскритиковал план действий по правам человека, который принят правительством. «Там 100 пунктов. У меня такое впечатление, что чем меньше тут, тем было бы лучше. Дело в том, что эти пункты не затрагивают так называемые права человека первого поколения – гражданские и политические права. Они по сути затрагивают качество жизни и связаны с обязательствами, которые к сожалению не меняют реальное осуществление прав человека в Беларуси. », — отметил Харасти.

Права человека. Ничего не меняется

Белорусские власти не выполняют взятые на себя обязательства по защите прав человека, сообщил на заседании глава Правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий. «В Беларуси, к сожалению, не происходит системных изменений в области прав человека, и ситуация является нестабильной», — добавил правозащитник.

По данным мониторинга правозащитников «были репрессированы более 1000 человек», в том числе и оппозиционные политики, которые были приглашены на это мероприятие. Беляцкий напомнил о наличии в стране двух политзаключенных — правозащитника Михаила Жемчужного и активиста Дмитрия Полиенко.

Глава ПЦ «Вясна» довольно жестко раскритиковал принятый властями Национальный план действий по правам человека. «В нем нет ни слова о свободе ассоциаций, ни слова о свободе слова, он практически не затрагивает политических прав. И даже в таком урезанном виде он уже полгода стоит без движения и с каждым месяцем он продолжает обесцениваться», — добавил Беляцкий.

Про задержания и репрессии в отношении журналистов напомнил глава БАЖ Андрей Бастунец. По его словам, за год было 96 задержаний сотрудников СМИ, которые в 10 случаях закончились административными арестами. Он также напомнил о штрафах журналистам за сотрудничество с иностранными СМИ.

В Беларуси много проблем с правами человека, считает глава Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Среди неназванных он напомнил об отсутствии независимых судов, проблемы с пытками и нарушениями социально-экономическими правами.

«Очень важно, есть ли движение вперед, есть ли возможность двигаться, есть ли форматы для этого движения — подчеркнул Гулак. — Мы имеем свидетельство прогрессов терпимости. Сделаны шаги, которые дают возможность, что тема прав человека перестала быть табуированной. Это шаг, безусловно, хороший. Вопрос: почему мы не хотим двигаться дальше. К этому возможности есть, и это очень важно делать».

Правозащитник обратил внимание на отсутствие площадок для обсуждения проблем прав человека и предложил конкретизировать план по реформам прав человека.

Диалог о реформах, не о кредитах

Международную коалицию для проведения свободных и честных выборах в стране предложила создать депутат Анна Канопацкая. Она попросила поддержать проект изменений в Избирательное законодательство, подготовленный оппозицией. «Белорусы должны получить право выбора», — считает она.

«Должен быть обусловленный диалог на трехсторонней основе: власть — международное сообщество — гражданское общество. Это должен быть диалог о глубоких структурных реформах, а не о новых кредитах. Такой диалог может и должен быть и конструктивным, и устойчивым», — отметила депутат.

Она уверена, что сегодня оппозицию поддерживает большинство людей, а власть стремительно теряет поддержку граждан.

Угроза из Москвы

Глава партии БНФ Алексей Янукевич поднял тему внешней угрозы для Беларуси.

«Сегодня чрезвычайно большая угроза для демократии уходит также со стороны Кремля. Влияние Кремля является в Беларуси критически большим. Это влияние политический, экономический, военный, культурный», — сказал политик.

Учения «Запад-2017» лидер БНФ назвал ненужными белорусской власти. При этом политик заявил, что белорусские власти — не марионетка Кремля, решения принимаются в Минске, и ответственность за действия несут здесь.

«Что касается развития Беларуси диалог тут очень важен. Альтернативы ему нет. Плохо, что сейчас нет дорожной карты этого диалога. Сегодняшний диалог — очень неустойчивый», — добавил Янукевич. Он считает, что если долго не будет прогресс, диалог может заглохнуть.

По его словам, быстрых и легких изменений в Беларуси не будет, поэтому не стоит разочаровываться, если что-то не будет получаться.

Права человека? Проблем нет

Позитива на встрече добавил глава парламентской комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий. Он отнес и представителей властей, и оппозиции к одному народу, которые все гордятся нашей страной, воспитывают здесь детей и внуков. «Мы хотим, чтобы наша страна была демократичной и процветающей, чтобы в этом доме было уютно жить всем», — отметил депутат.

Он уверен, что Беларусь проводит независимую внешнюю политику несмотря на то, что на территории нашего региона пересекаются интересы и ЕС, и США, и России, каждый из этих центров силы «хотел бы переформатировать это пространство в свою пользу». Поэтому Беларусь с момента получения независимости находится под серьезным внешним давлением.

«Когда идет внешнее давление на государство, оно вынуждено консолидироваться. Это имеет последствия не только для внешней, но и для внутренней политики», — заявил Воронецкий.

Депутат призвал не давить на Беларусь из-вне: «Не получится, не пройдет. За эти годы, я думаю, уже все в этом убедились».

Воронецкий ознакомил присутствующих с занимательной статистикой, которая, по его мнению, указывает на отсутствие проблем с правами человека в стране:

1. В Беларуси зарегистрировано 15 партий, свыше 2700 общественных объединений.

2. Заявки на более 99% массовых мероприятий одобрены Мингорисполкомом.

3. В Беларуси зарегистрированы более 1600 печатных СМИ, из которых больше 70% — негосударственные.

Он напомнил, что «мы вместе — и власть, и оппозиция — ответственны за будущее нашей страны», и никому не стоит призывать внешние силы для давление на власти Беларуси.

Диалог, всем нужен диалог

В ходе встречи удалось задать несколько вопросов Воронецкому. Например, сопредседатель БХД Виталий Рымашевский спросил, как можно организовать полноценный диалог между властью и оппозицией.

Депутат сказал, что может говорить лишь за себя и что готов к такому диалогу.

«Я готов к такому диалогу, я обращусь к своим коллегам в парламенте, и мы посмотрим, что можно организовать», — сказал депутат.

В свою очередь, Миклош Харасти предложил пригласить его в Беларусь по линии парламента, раз уж это не хочет делать МИД. Воронецкий ответил на это предложение только после завершения встречи журналистам.

«Я не представляю парламент. Я могу сказать, что мы этот вопрос обязательно рассмотрим», — сказал глава парламентской комиссии по международным делам.

В целом, похоже депутат остался доволен происходящим.

«Совершенно продуктивный, конструктивный нормальный диалог. Очень хорошо, что в нем участвовали и представители парламента, МИДа, оппозиции, политических партий, неправительственных организаций. Мне кажется, что если вы были свидетелем этого разговора, он получился очень полезным для всех. Я думаю, что такую практику надо продолжать», — сказал Воронецкий.

Резолюция рассудит

Косвенно эти споры рассудят резолюции, которые будут приняты на пленарных заседаниях ОБСЕ. Одна из них «Положение в Восточной Европе» — документ, подготовленный шведским депутатом Кристианом Хольм-Баренфельдом. Всего в проекте 23 пункта, которые затрагивают нарушения прав человека в Беларуси, России, Азербайджане. В 13 из них упоминается или затрагивается Беларусь.

Автор проекта резолюции пока надеется, что она будет поддержана и принята целиком.

«Думаю, что резолюция будет принята. Очень надеюсь на это. Думаю, одобрим ее целиком», — сказал Хольм-Баренфельд БелаПАН .

По его мнению, «Беларуси предстоит еще сделать много шагов для того, чтобы соответствовать международным стандартам свободного и демократического общества, уважающего права человека».

В свою очередь представители властей Беларуси готовятся к борьбе по каждому пункту документа.