В ПА ОБСЕ приняли проект резолюции с призывом к России отдать Крым

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности во время сессии, которая проходит в Минске, принял проект резолюции, в которой Россию призывают отменить решение о присоединении Крыма.



© Sputnik / Виктор Толочко РФ высказалась против проекта резолюции ПА ОБСЕ по Украине

В документе также содержится требование к России отменить решение о признании документов, удостоверяющих личности жителей Донецкой и Луганской областей, и прекратить "агрессию в Донбассе".

Делегация РФ голосовала против проекта резолюции, по которому еще предстоит голосование всей ассамблеи. После этого, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию — в нее будут включены все принятые ассамблеей резолюции.

Единственный представитель белорусской делегации, присутствовавший в зале при голосовании по выдвинутой Украиной резолюции, председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Валерий Воронецкий воздержался от голосования.

"То, что происходит здесь по линии парламентской дипломатии, не следует оценивать как индикатор каких-то негативных отношений между Москвой и Минском, в том числе, и по досье, связанном с юго-востоком Украины", — сказал Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий журналистам в Минске.

Также он отметил, что Россия и Беларусь являются "теснейшими партнерами", и добавил, что "отношение к различным досье у партнеров может и отличаться".

Объясняя свою позицию журналистам, Воронецкий напомнил, что Минск является переговорной площадкой по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Сегодня Беларусь заинтересована в том, чтобы установился мир на этой земле", — сказал депутат.

Сессия ПА ОБСЕ открылась в белорусской столице 5 июля и завершится уже в воскресенье, 9 июля.