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Россия и США договорились о перемирии на юго-западе Сирии

07.07.2017 22:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил журналистам информацию о том, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля.

Лавров отметил, что стороны договорились о некоторых вполне конкретных вещах.

"Первое — буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании. Они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Эс-Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 (часов) пополудни по дамасскому времени с 9 июля", — сказал Лавров.

Россия и США договорились о перемирии на юго-западе Сирии
© Sputnik Михаил Климентьев
Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге

Россия и США взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня с теми группировками, которые там находятся. Кроме того, в этом районе обеспечат гуманитарный доступ. За безопасностью будет следить военная полиция при координации с США и Иорданией.

Первая встреча лидеров РФ и США состоялась в Гамбурге во время "Большой двадцатки" и продолжалась почти 2,5 часа.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил журналистам, что Трамп и Путин попытались прояснить, "куда мы движемся", и попытаться добиться ясности, как конфликт в Сирии видит каждая из сторон — сходства в позициях и их различия.

"Это была чрезвычайно важная встреча. У нас есть столько тем для обсуждения и это хороший старт", — подчеркнул госсекретарь США.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время переговоров президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин уделили Сирии большую часть времени, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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