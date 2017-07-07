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Путин рассказал, о чем беседовал с Трампом
07.07.2017 20:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин раскрыл детали переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы", — сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии.
Российский лидер добавил, что во время диалога с Трампом опять была затронуты вопросы борьбы с терроризмом и кибербезопасностью.
В свою очередь Абэ с пониманием отнесся к опозданию президента РФ. "Действительно, хотя я ждал сегодняшнюю встречу, но, с другой стороны, я неоднократно говорил, что для урегулирования таких вопросов, как Украина, Сирия, Северная Корея, и других мировых вопросов необходима встреча между лидерами России и Соединенных Штатов", — сказал Абэ на встрече с Путиным.
Абэ заметил, что рад тому, что в Гамбурге состоялась встреча на высшем уровне между Россией и США. "И я рад, что сегодня во время встречи у вас, думаю, был плодотворный диалог", — сказал премьер-министр Японии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя встречу Путина и Трампа, назвал состоявшийся диалог конструктивным. По словам главы МИД, президенты договорились о нескольких конкретных вещах.
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