Путин рассказал, о чем беседовал с Трампом

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин раскрыл детали переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Первая личная встреча лидеров двух государств состоялась в пятницу, 7 июля, на полях саммита G20 в Гамбурге (Германия). Беседа началась около 17:00 (по минскому времени) и продлилась два часа 15 минут, из-за чего Путин опоздал на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ почти на час. Планировалось, что переговоры Путина и Трампа не займут более 60 минут.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы", — сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии.

Российский лидер добавил, что во время диалога с Трампом опять была затронуты вопросы борьбы с терроризмом и кибербезопасностью.

В свою очередь Абэ с пониманием отнесся к опозданию президента РФ. "Действительно, хотя я ждал сегодняшнюю встречу, но, с другой стороны, я неоднократно говорил, что для урегулирования таких вопросов, как Украина, Сирия, Северная Корея, и других мировых вопросов необходима встреча между лидерами России и Соединенных Штатов", — сказал Абэ на встрече с Путиным.

Абэ заметил, что рад тому, что в Гамбурге состоялась встреча на высшем уровне между Россией и США. "И я рад, что сегодня во время встречи у вас, думаю, был плодотворный диалог", — сказал премьер-министр Японии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя встречу Путина и Трампа, назвал состоявшийся диалог конструктивным. По словам главы МИД, президенты договорились о нескольких конкретных вещах.