|
Минск выступает против резолюции ПА ОБСЕ по Восточной Европе
08.07.2017 13:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июл — Sputnik. Белорусская делегация считает неконструктивной и конфронтационной резолюцию "О положении в Восточной Европе", заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук.
© Sputnik / Виктор Толочко
В субботу в Минске продолжается летняя сессия ПА ОБСЕ. Общий комитет ассамблеи по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам рассматривает проект данной резолюции, 11 из 23 пунктов которой содержат резкую критику ситуации в Беларуси.
"Большинство включенных в повестку дня сессии дополнительных пунктов посвящены именно таким актуальным для всех и действительно важным темам. К сожалению, предложенный для рассмотрения комитетом проект резолюции "О положении в Восточной Европе" мы не можем назвать ни конструктивным, ни объединительным", — сказал Пирштук, выступая на заседании комитета.
Он подчеркнул, что белорусская делегация считает проект резолюции неприемлемым.
Как ранее сообщал Sputnik, резолюция по ситуации в Восточной Европе, подготовленная Швецией, рассматривается делегатами летней сессии ПА ОБСЕ в эти дни в Минске. Шведские авторы критично высказываются в резолюции о степени свободы слова и демократии в постсоветских странах — в том числе Беларуси, России и Азербайджане.
В частности, как отмечается в проекте резолюции, парламентские выборы в Беларуси в 2016 году и президентские выборы в 2015 году не были свободными и честными. Также в проекте резолюции выражается сожаление по поводу введения в республике "почти фактического запрета" на проведение пикетов, митингов и демонстраций представителями гражданского общества и оппозиции. Авторы проекта считают, что нарушения прав человека в республике носят системный и структурный характер. В документе осуждается отсутствие свободы СМИ в республике и отмечается, что в стране действуют законы, ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета. В основном проекте резолюции 11 пунктов из 23 посвящены критике Беларуси. В поправках к документу многие пункты предлагается исключить.
Ранее в эксклюзивном
Сенатор напомнил: в каждой стране общество имеет свои традиции и взгляды. "Если народ в той же Беларуси устраивает то, как они живут — не ходят же со своим уставом в чужой монастырь", — уточнил Джабаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-спикер белорусского парламента назвал документ неконструктивным и направленным на конфронтацию.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии